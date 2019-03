Festa del papà, i libri più emozionanti da regalare

Il 19 marzo è la festa del papà, le attenzioni da riservargli sono tante. Possiamo passare una giornata spensierata e piacevole al parco, realizzare un piccolo viaggio o organizzare un'attività speciale per rafforzare il legame indissolubile tra padre e figlio o figlia. In un'occasione così particolare non possono mancare i regali. Oltre a doni provenienti dal mondo della tecnologia o perfetti per la casa e l'ufficio, un regalo classico ma intramontabile è il libro dedicato al nostro supereroe, da leggere in compagnia dei suoi piccoli cuccioli. Non sapete quale scegliere? Vi diamo qualche idea o consiglio per regalare il titolo ideale con cui iniziare in dolcezza la giornata o concluderla con un tenero abbraccio.

Spesso i bambini vedono il loro papà come un supereroe pronto a conquiste impossibili e a imprese fuori dal comune. Nel libro la protagonista, Monica, chiede al suo eroe personale di prendere la luna, o almeno di portarle uno spicchio. Il volume realizzato da Eric Carle, uno dei più importanti illustratori di storie per bambini, appare in Italia a venti anni di distanza dalla pubblicazione negli Stati Uniti e ci racconta una storia delicata e magica. Si può forse dubitare che un papà non riesca a conquistare la luna? Assolutamente no, soprattutto se trova innumerevoli espedienti per raggiungerla. Le pagine del libro quindi si allungano, si allargano, creano delle immagini 3D ideali per immergersi nell'impresa, fino ad arrivare alla pagina centrale che ci mostra una luna in tutto il suo splendore. Il libro rappresenta una magica avventura che i piccoli possono rivivere continuamente in compagnia del loro papà.

2. Un libro dolcissimo: Caro papà

Il libro è un regalo dolcissimo che i piccoli possono fare al loro papà. Il testo super colorato racconta le vicende di un papà dinosauro e del suo piccolo cucciolo. Il libro è caratterizzato da simpatiche filastrocche e da deliziose illustrazioni che raccontano le mille avventure affrontate insieme. Si sa che ogni bambino vede il suo papà come un omone grosso che vaga per casa. Oltre ad avere qualche piccolo difetto è sempre pronto a passare il suo tempo con loro giocando a nascondino, facendo colazione insieme e andando alla scoperta del mondo. Un libro che elogia il miglior compagno di giochi pronto a tutto per il suo piccolino.

3. Per i papà super attivi: P come papà

I papà hanno mille qualità, pronti a sfoderarle per proteggere e far felici i loro piccolini. Attraverso il testo accattivante e divertente di Isabel Martins e le illustrazioni eleganti e delicate di Bernardo Carvalho, si raccontano e si elogiano le doti di ogni papà. Il nostro angelo custode in un attimo si trasforma in un grande tunnel per nascondere i piccoli e proteggerli da ciò che li spaventa, come i dottori o una situazione nuova. Bastano pochi secondi è il nostro supereroe è pronto a farci volare, cavalcare e affrontare mille avventure inventato giochi divertenti e indimenticabili.

4. Un libro da dedicare ad ogni papà: L'amore di un papà

Il libro è una dedica ad ogni papà realizzata attraverso una storia semplice, dolce ma allo stesso tempo forte. Le illustrazioni di Raffaella Avitabile si fondono alle parole di Amelia Tipaldi per creare un mondo pieno di sentimenti ed emozioni, dove i protagonisti sono i bambini, e il loro rapporto esclusivo con il papà. Attraverso una serie di colori e sfumature, che vanno dalle tinte più accese a quelle più tenui, si racconta l'evoluzione e il legame che giorno dopo giorno si crea tra padre e figlio. Oltre a narrare l’importanza del rapporto bimbo genitore, il libro crea una serie di spunti e input per intrattenere i bambini.

5. Per passare del tempo con i propri figli: Il mio papà ha la barba

Dedicato a tutti i papà che hanno la barba, il libro è un modo divertente per trascorrere il proprio tempo libero con i più piccoli. Come gli altri libri della serie, lascia libero spazio alla fantasia e alla creatività. Il libro-gioco consente ad ogni bambino di disegnare, colorare o inventare storie in compagnia del papà. Grazie alle tavole e alle pagine bianche, il libro racconta la storia della barba del papà in giro per il mondo pronto ad affrontare mille avventure. Anche se non è tutto vero, sognare in compagnia del proprio supereroe non costa nulla!

