Regole e idee per organizzare la festa più divertente per le future mamme

L’attesa di un bambino è un momento magico. Ogni donna lo vive con serenità e non vede l’ora di condividere i momenti più belli con amiche e parenti. Per rendere partecipi i propri cari e farsi coccolare, impossibile non farsi tentare dal baby shower.

La festa di origini americane, che significa letteralmente “una pioggia di regali per il bambino” ha lo scopo di far passare alla futura madre una piacevole giornata in compagnia delle sue amiche o del futuro padre, all’insegna di giochi divertenti, buon cibo e regali utili.

Il party pensato inizialmente solo per il primogenito, negli ultimi anni viene organizzato per tutti i figli. Grazie all’aiuto di telefilm e film, la festa sta varcando i confini americani e si sta affermando anche nel nostro paese.

Vi siete incuriosite e avete voglia di vivere un pomeriggio spensierato? Non vi resta che seguire i nostri consigli e organizzare un baby shower indimenticabile!

Quando e dove organizzare il party

Il periodo perfetto per organizzare il baby shower è tra la fine del settimo mese e l’inizio dell’ottavo mese di gravidanza. Questi sono i mesi più indicati perché il momento del parto è vicino e la mamma si sta avvicinando al periodo più faticoso.

La futura madre deve avere le giuste energie per ideare e dare vita alla festa senza affaticarsi troppo. In alcuni casi il party può essere organizzato anche da un’amica o una sorella, per coccolarla e farle sentire l’affetto dei suoi cari.

Secondo la tradizione la festa si svolge a casa dell’organizzatrice del party. Se si ha un appartamento con giardino e la nascita del piccolo è prevista nei mesi estivi, la scelta ideale è quella di organizzarlo all’aperto e sfruttare il clima mite. Se il parto è previsto nei mesi invernali allora non resta che rimanere in casa e rendere l’atmosfera perfetta con le giuste decorazioni.

La scelta del tema e gli inviti

Ogni festa che si rispetti deve avere un suo tema, il baby shower non può essere da meno. La festa dedicata alla futura madre deve essere pensata totalmente per il suo benessere. Per questo il tema deve richiamare un film, una canzone o una caratteristica che la contraddistingue. Una volta scelto l’argomento le decorazioni faranno il resto. Palloncini, festoni, fiori o addobbi devono rispecchiare in pieno il tema e avere un colore dominante che faccia da filo conduttore. Per dare un tocco in più all’evento si può decidere di realizzare da sole le decorazioni e gli inviti e rendere così la festa indimenticabile.

Oltre alle decorazioni un ruolo fondamentale viene svolto dagli invitati. Se all’inizio era una festa prettamente femminile, in cui le uniche presenti erano amiche o parenti, con il passare del tempo la tradizione si è modificata. Negli ultimi anni al party sono ammessi i futuri papà o coppie di amici.

Giochi e intrattenimento

Anche se la festa è dedicata interamente alla futura mamma, non bisogna trascurare gli ospiti. Si può pensare quindi di organizzare giochi di gruppo, che coinvolgano sia i genitori che gli altri. Ci si può sfidare a chi è più bravo a cambiare il pannolino, organizzare una caccia al tesoro per scovare gli accessori indispensabili per i piccoli o preparare la pappa più gustosa.

Per dare libero sfogo alla fantasia e avere un ricordo del party, una bella idea è quella di prendere body e bavaglini bianchi, colori per i tessuti e dare la possibilità agli invitati di decorare o scrivere un augurio sui vestitini.

Accanto ai lavoretti non possono mancare le foto. Basta uno smartphone o una polaroid ed è possibile immortalare ogni momento da raccogliere poi in un album con dediche e disegni e regalarlo così alla mamma.

Torte e stuzzichini

Una festa per essere ben riuscita deve avere cibo e bevande. L’immancabile torta decorata con pasta di zucchero deve essere affiancata da cupcake a tema, cakepops, dolci o pizzette tutte fatte in casa con prodotti sani e di qualità.

I regali

Durante il baby shower non possono mancare i regali sia per il futuro bambino che per la madre. Non sapete cosa regalare? L’importante e che siano utili e che si possono usare nei primi mesi di vita. Si va dall’abbigliamento come tutine, copertine, pigiamini, a regali per quanto i piccoli sono più grandi come i cuocipappa, salviette e pannolini.

Oltre al piccolo non dobbiamo dimenticarci della mamma e regalarle oggetti adatti alla cura e al benessere personale per donarle qualche coccola in più. Quindi via libera a creme anti smagliature, tiralatte, cuscini o fasce per sostenere il pancione.

Un occhio di riguardo deve essere riservato anche agli invitati che hanno reso unico il pomeriggio. Quindi per ringraziarli della giornata passata insieme prima di andare via gli vengono donate scatolette o barattoli con confetti, cioccolatini o caramelle. Per rendere il regalo personale una bella idea è quella di realizzare o decorare i barattoli a mano.

Avete voglia di organizzare il vostro baby shower? Quale tema avete scelto? Con queste idee e consigli non vi resta che organizzare un party indimenticabile.