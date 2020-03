Festa del papà, gli oggetti per la casa di cui non potrà fare a meno

La festa del papà è ormai alle porte. Come ogni anno si cerca il regalo perfetto, quello che possa emozionarlo, renderlo felice e nello stesso tempo che non costi troppo.

Se siete alla ricerca di un’idea per renderlo felice, ma che nello stesso tempo sia utile e di design, ecco alcuni suggerimenti.

Se vostro padre è amante dei distillati e apprezza il whisky, questo set di bicchieri può essere un regalo adatto. Il vetro scolpito è confortevole nella mano. L'ampia apertura permette di catturare tutti i sapori e l'aroma del whisky. Il bicchiere realizzato in cristallo senza piombo è ultra-trasparente e brillante. Il design dalle linee eleganti rende i bicchieri facili da pulire anche in lavastoviglie o da pulire a mano.

Pro. Sono di design e di ottima qualità.

Contro. Per alcuni sono un po’ spessi.

Per i papà che lavorano da casa, avere la scrivania in ordine è importante. L’accessorio dalle dimensioni di 34x28x28 cm, è ideale per ordinare diversi tipi di articoli ed è possibile usarlo anche in ufficio. Realizzato in legno ecologico resiste al peso e all’usura. Il design creativo a forma di ventaglio con 5 strati, permette di ordinare tutti i documenti e averli sempre a portata di mano. Facile da montare, basteranno solo 5-10 minuti e avrete il portadocumenti pronto per impacchettarlo e regalarlo a vostro padre.

Pro. Nella confezione è inclusa una piccola pinza per rimuovere i gancetti.

Contro. Gli utenti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Se vostro padre ama il caffè ma non ha tempo di berlo caldo, con questa tazza termica diventa tutto più semplice e potrà gustare la bevanda in ogni momento della giornata. Grazie alla tecnologia di isolamento sottovuoto in acciaio inox a doppia parete, il caffè o il tè rimarranno caldi senza alterarne il sapore. Il coperchio push-pull permette di bere senza aprire la copertura. Il cucchiaino compreso nella confezione è realizzato in acciaio inossidabile 304. Facili da pulire e lavabili in lavastoviglie, potete scegliere tra cinque colori come: argento, oro rosa, oro, bianco e nero.

Pro. Tazza capiente e funzionale.

Contro. Per alcuni utenti il coperchio non chiude bene.

Molti uomini amano cimentarsi con il barbecue. Quindi un regalo perfetto per la festa del papà può essere il modello piccolo. Questo barbecue è ideale per essere portato ovunque anche sul balcone di casa o nel giardino. Realizzato in ferro pressofuso, ha una griglia e un vano per la carbonella. La griglia è facile da regolare in altezza, mentre grazie ai manici in legno è facie da spostare. Riesce a raggiungere facilmente alte temperature, con questo modello è possibile cuocere carne per 6/8 persone in tempi brevi.

Pro. Cuoce bene ed è robusta.

Contro. Istruzioni in inglese.

Per i papà appassionati di vino, ogni bottiglia deve avere un posto centrale in casa. Con questo portabottiglie in legno è possibile sistemare fino a 4 bottiglie di vino. Per avere tutto l’occorrente a portata di mano, nella parte inferiore è possibile sistemare quattro bicchieri. Il legno di bambù leggero ma robusto può essere facilmente montato a parete. Il design elegante e raffinato, è perfetto all’interno di una casa dallo stile rustico.

Pro. Robusto e di design.

Contro. Può essere usato solo per i calici stretti.

Se vostro padre ama il fai da te ed è sempre impegnato nel riparare gli oggetti in casa, questa livella a bolla ha le giuste dimensioni per entrare comodamente nella tasca dei pantaloni. Realizzata in tenero legno, è arricchita da un’incisione sulla parte frontale con la scritta “Papà, il miglior artigiano del mondo”, un modo per renderla unica. La livella dotata di un comodo apribottiglie permette al papà di fare una piccola pausa tra un lavoretto e l’altro.

Pro. Livella piccola, ma ben fatta.

Contro. La bolla non è precisa.

