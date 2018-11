Chi è Lei? un gioco di indovinelli dedicato alle donne potenti

Ha gli occhiali? Indossa il cappello? Ha i capelli biondi? No, non sono domande esistenziali a cui dover rispondere, ma solo quelle che hanno accompagnato l'infanzia di tutti i bambini cresciuti negli anni '80 e '90. Il successo del gioco da tavolo Indovina Chi? è stato tale che a distanza di anni dalla messa in commercio ancora è tra i più scelti, tanto che ha ispirato una versione nuova e molto particolare.

Zuzia Kozerska-Girard, un'imprenditrice polacca che ha fondato la Playeress ha diffuso una sua versione del gioco su Kickstarter, chiamandolo Who’s she? La particolarità di questa nuova versione è che il gioco è totalmente dedicato a donne famose, che si sono contraddistinte per le loro gesta. Inventrici, pittrici, scrittrici, vincitrici di premi Nobel sono le protagoniste delle caselline interamente dipinte a mano.

Anche se Who’s she? è molto simile ad Indovina Chi?, si contraddistingue per il fatto che a svelare il personaggio non saranno domande rivolte all'aspetto fisico, ma a ciò che hanno realizzato, alle scoperte che hanno effettuato e che hanno cambiato il corso della storia. Accanto al premio Nobel per la pace Wangari Maathai, troviamo la pittrice Frida Kahlo, o la celebre scienziata Marie Curie, insieme a 28 grandi donne che si sono contraddistinte nelle varie epoche.

Ogni personaggio è accompagnato da spiegazioni su ciò che le ha contraddistinte nella loro vita, scoprendo simpatici aneddoti che non tutti conoscono. Il tutto è accompagnato da un design elegante grazie alle tavolette di legno su cui sono disegnate le immagini delle donne famose. Who’s she? è un modo per dimostrare che anche le donne possono essere le protagoniste di scoperte o atti che hanno rivoluzionato il mondo, un aiuto valido per le bambine che potranno prendere consapevolezza delle loro capacità fin dalla tenera età.

Il progetto, in pochi giorni, ha superato ogni aspettativa tanto che Zuzia Kozerska-Girard è già al lavoro per far si che le prime scatole arrivino nel mese di dicembre. Cosa ne pensate di Who's she? Niente male come idea per un simpatico e divertente regalo da mettere sotto l'albero di Natale.