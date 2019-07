iRobot, per avere la casa sempre pulita anche quando fa troppo caldo

Con il caldo e l'innalzamento delle temperature, ci sentiamo stanchi e spossati. Chi ancora non parte per le vacanza, sa perfettamente che anche con un clima torrido, le pulizie di casa non possono essere trascurate soprattutto se soffriamo di allergie o abbiamo animali domestici.

In estate, infatti, per proteggerli dal caldo estivo, meglio evitare passeggiate sotto il sole cocente e rimanere in casa. Questo comporta un aumento dei peli nelle stanze e maggiore fatica per noi.

Per evitare di stancarci di più usando scopa o aspirapolvere, un rimedio efficace è il robot aspirapolvere iRobot Roomba 7+.

.

Dotato di Intelligenza Artificiale il dispositivo è in grado di creare una mappa della casa con la funzione Imprin Smart Mapping e muoversi liberamente negli spazi domestici, per una risultato impeccabile.

Grazie al sistema di pulizia a 3 stadi AeroForce e le doppie spazzole multi superficie in gomma anti groviglio, riesce a catturare lo sporco in un solo passaggio. Inoltre, è completato da speciali filtri in grado di catturare il 99% degli allergeni, polline e altre particelle fino a 10 micron ideali se in casa ci sono persone soggette ad allergie.

Una volta terminato il suo lavoro torna alla base di ricarica per svuotarsi in completa autonomia grazie al supporto Clean Base Automatic Dirt Disposal. In pochi secondi racchiude tutto lo sporco in un sacchetto sigillato, senza costringerci ad entrare in contatto con la polvere.

Se al nostro ritorno vogliamo trovare la casa pulita e rilassarci comodamente sul divano non dobbiamo fare altro che scaricare l’app iRobot HOME, sul nostro smartphone così da poterlo azionare in qualsiasi momento della giornata, anche quando siamo in ufficio.

La marcia in più? Possiamo controllare tutte le operazioni facilmente anche tramite gli assistenti vocali Amazon Alexa, Google Assistant.