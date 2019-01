J Ax, rapper prestato alla moda: nasce la capsule collection 'anti-èlite' per Vingino

'I shall triumph', questo è il nome della prima capsule collection di abbigliamento disegnata, udite udite, da J-Ax. Il rapper italiano, in collaborazione con il brand Vingino - specializzato nella moda young - si è lanciato in questa avventura tutta nuova per lui, con grande entusiasmo, volendo inviare in tal modo, un messaggio importante.

A dirlo è stato lo stesso rapper su Instagram, mostrando alcuni capi della sua collezione e spiegando a tutti i followers, di cosa si tratta:

"Da bambino la moda per me ha sempre rappresentato un motivo di esclusione e sofferenza. Vedevo i ragazzi popolari indossare le scarpe e i vestiti firmati e mi sentivo diverso, inferiore, come se mi mancasse qualcosa. La moda era una pustola nel palato che mi pungolava per ricordarmi quanto fossi un perdente che non poteva avere nulla dalla vita".

J-Ax per Vingino, una collezione dedicata ai ragazzi

Questo uno dei principali motivi per cui J-Ax ha colto al volo l'opportunità di lanciare una sua collezione, 'I shall triumph' Feat. Vingino, dedicata ai ragazzi: "Voglio celebrare la creatività e l’originalità dei tanti ragazzi che si sentono diversi, solo perché hanno il 'difetto' di essere Unici".

La collezione in collaborazione con Vingino è stata presentata lo scorso 17 novembre al Pitti Firenze. Maglie, felpe, cappelli, accessori e capi di abbigliamento per giovani e bambini saranno protagonisti della capsule collection 'I shall triumph' frutto della collaborazione tutta nuova tra J-Ax e il brand olandese.

La linea di moda sarà presto acquistabile sul sito ufficiale e presso i rivenditori autorizzati.