Jack Ryan l’eroe dei libri di Tom Clancy approda su Amazon Prime Video

L’attesa è finita, i fan appassionati di thriller, gialli, intrighi internazionali e fantapolitici potranno seguire le vicende di Jack Ryan non solo sui libri, ma anche sullo schermo. La famosa serie poliziesca nata dalla penna di Tom Clancy debutta oggi su Amazon Prime Video.



La serie tv con i suoi 8 episodi promette di diventare un successo. Il Jack Ryan dello schermo, interpretato da John Krasinski, è un eroe contemporaneo, con le sue debolezze. Pur non volendo abbandonare la scrivania, per non essere costretto ad affrontare le sue paure, non riesce a resistere alla voglia di mettersi in gioco. Suo malgrado si troverà al centro del conflitto, in prima linea nella guerra al terrorismo.

Il debutto della serie si aggiunge alle tante offerte originali messe a disposizione dall’e-commerce. Non state più nella pelle e non volete perdere neanche un episodio della saga realizzata da Tom Clancy? Se volete rinfrescarvi la memoria vi consigliamo Scontro Frontale.

