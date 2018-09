I nuovi contenitori Kartell ci portano ad Alberobello

Siete tornati da poco dalle vacanze in puglia, ma già sentite nostalgia dell'atmosfera unica e del paesaggio indimenticabile della regione? Se volete rivivere l'atmosfera fiabesca rimanendo a casa potete consolarvi con la nuova creazione Kartell ideata da Fabio Novembre, ispirata ai trulli pugliesi.

I nuovi centrotavola si ispirano alle architetture dei caseggiati tipici della puglia centrale. I contenitori in plastica colorata e trasparente, si adattano perfettamente ad ogni stile della cucina. Il coperchio che richiama i tetti dei trulli di Alberobello ha la chiusura ermetica per mantenere fragranti i biscotti o i dolci fatti in casa.

Fabio Novembre, architetto leccese, si ispira ai luoghi che lo circondano reinterpretandoli in modo poetico. I centrotavola hanno forme geometriche e colori chiari che li rendono semplici ed eleganti. Con i contenitori Kartell potrete avere direttamente in cucina la magia che caratterizza i trulli di Alberobello.