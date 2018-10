Amazon presenta il nuovo Kindle: più sottile, leggero e resistente all'acqua

Il nuovo Kindle Paperwhite è più sottile e leggero, dal design elegante e moderno, per permettere di leggere comodamente per ore. È dotato del doppio dello spazio di archiviazione rispetto alla generazione precedente. Inoltre, una singola ricarica dura settimane, non solo poche ore.

Kindle Paperwhite è resistente all'acqua

Con il nuovo Kindle Paperwhite resistente all’acqua sarà possibile leggere e rilassarsi in molti più luoghi, ad esempio in spiaggia, in piscina o nella vasca da bagno. Ha un livello di protezione IPX8 e può resistere ad un’immersione accidentale in acqua dolce fino a 60 minuti ad una profondità di 2 metri.

Amazon ha introdotto inoltre una home aggiornata che permette di trovare il libro da leggere sulla base della cronologia di lettura, anche tra i titoli inclusi nell’abbonamento a Kindle Unlimited o Prime Reading, offerta inclusa per i clienti Amazon Prime.

Il kindle è disponibile in due versioni da 8 GB e 32 GB e la luce integrata permette di leggere in ambienti interni ed esterni, sia di giorno che di notte.

La sua uscita è prevista per il 7 novembre 2018, data in cui partiranno anche le spedizioni, ma già da oggi è possibile prenotarlo a questo link al prezzo di 129,99 euro.