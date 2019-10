L'arte del bonsai: il kit per coltivare 4 alberi bonsai, bellissimi e originali

Come molti già sanno, i bonsai sono alberi in miniatura, e possono rappresentare degli ottimi elementi decorativi per le nostre case. Ma nella cultura orientale, il bonsai viene definito come l'unione della natura con l'arte; e, in effetti, si parla proprio di "arte del bonsai", essendo questa un'attività che comporta svariate conoscenze, sia nel campo generale della botanica, che in quello più particolare delle tecniche bonsaistiche. L’arte del bonsai è una pratica antica ma dinamica, che si è evoluta nel tempo ed ha subito influssi da altre culture, assumendo sempre nuovi significati e includendo nuove pratiche.

È importante che un bonsai evochi in chi lo guarda una sensazione di forza, maturità e, soprattutto, di profonda pace e serenità, e una delle sue particolarità è che può essere considerato come un'opera d'arte mai finita: la pianta, infatti, continua a crescere e modificarsi, necessitando di cure costanti. Per rendere la pianta nel complesso più forte e adatta a sopravvivere in spazi ristretti, si deve procedere con la potatura delle radici fittonanti (quelle che penetrano in profondità nel terreno), il rinvaso periodico e adeguate potature dei rami.

La semina è indubbiamente il metodo più naturale per ottenere un bonsai: se è vero che partire dal seme richiede molta pazienza (ci vogliono dai 3 ai 5 anni prima di poter avere un bonsai vero e proprio), d'altra parte consente di ottenere piante molto belle, potendole impostare fin da giovani. Il kit di avviamento per bonsai di Grow Buddha contiene tutto quello di cui hai bisogno per coltivare 4 diversi alberi, unici ed originali: l'Acero Rosso Giapponese, il Glicine, il Pino Nero Giapponese e l'Albero di Giuda. Tutti i semi del kit possono essere piantati in qualsiasi momento dell'anno, purché si seguano i passi indicati nel manuale di istruzioni.

All'interno del kit troverai:

1 vaso per bonsai

4 vasetti biodegradabili

4 dischi di terra espandibili

più semi di 4 diversi alberi

di 4 diversi 5 etichette segna nome

1 paio di forbicine per la potatura delle foglie

2 semi in più in regalo

in più in regalo 1 manuale di istruzioni

1 E-Book completo sull'arte del bonsai

Il manuale di istruzioni è dettagliato e completo, e spiega passo passo come piantare, crescere e prendersi cura delle piante; si presenta in lingua inglese ma potrai consultare e scaricare la versione in italiano dal sito di Grow Buddha. Inoltre, sempre sul sito ufficiale del produttore, sono disponibili diversi video tutorial, chiari e molto utili.

Ideale per i principianti, il kit di Grow Buddha si caratterizza per i semi di qualità, provenienti da vivai rinomati del Regno Unito, selezionati e testati a mano. Curato, completo e semplice da utilizzare, il kit di avviamento per bonsai di Grow Buddha è in vendita su Amazon.it a soli16,99 €: provalo subito!

