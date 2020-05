Con la Kitchen Machine di Electrolux cucinare diventa semplice e divertente

Riuscire a valorizzare ogni ricetta è importante per creare piatti gustosi. Anche se si è bravi in cucina e si sanno dosare sapientemente tutti gli ingredienti, a volte non è sufficiente. In questo caso è importante avere a disposizione gli elettrodomestici giusti. Tra questi non possiamo dimenticare l'impastatrice planetaria della Electrolux.

Il design moderno e lineare, racchiude in un solo elettrodomestico praticità, tecnologie avanzate e massima funzionalità, per trasformare i piatti più difficili in sfide divertenti, garantendo risultati straordinari. Di colore nero lucido è un vero e proprio elemento di arredo da esporre in cucina.

Dalla pasta frolla alle panificazioni, dagli albumi montati a regola d'arte ai frullati sani ed energetici fino al pane grattugiato fatto in casa o alla carne macinata, la planetaria Electrolux riesce a soddisfare ogni esigenza.

Grazie ai 6 livelli di velocità con cambio graduale e alla funzione Pulse è possibile mantenere sempre il massimo controllo durante ogni processo di preparazione dei cibi preservando la giusta consistenza.

Ogni accessorio è pensato per rendere tutto più semplice. La frusta piatta insieme alla frusta a filo, permettono di mescolare perfettamente gli ingredienti. Anche il fondo concavo del recipiente contribuisce ad amalgamare in maniera uniforme il composto. Il gancio impastatore, invece, evita la formazione di grumi per panificazioni omogenee.

Il set con 4 modelli, grattugia finemente dal formaggio alla scorza di limone, il cioccolato per dolci e lame più spesse per realizzare verdure alla julienne. Il frullatore incorporato, invece, permette di preparare e gustare frullati salutari.

La ciotola da 4 L in acciaio inox, integra di paraschizzi, consente di realizzare ricette in piccole o grandi quantità, per tutte le occasioni. In più, la potenza del motore di 800W assicura prestazioni straordinarie e sempre perfette.