Kylie Jenner presenta la 'terrificante' collezione make up di Halloween

Dopo aver lavorato alla collezione Autunno/Inverno 2018-2019 di Carpisa, insieme alla sorella Kendall, Kylie Jenner già ha presentato un nuovo progetto: si tratta della make up collection di Halloween, firmata Kylie Cosmetics.

A rivelarla è stata la stessa modella e stilista americana su Instagram. La collezione, in edizione limitata, ideata appositamente per la festa più paurosa dell’anno, è ufficialmente in vendita dallo scorso 12 ottobre. E’ composta da lipstick, ombretti, gloss e tanto altro tutto a tema Halloween. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio cosa comprende il cofanetto trucco al quale Kylie Jenner ha pensato per celebrare il 31 ottobre.

Kylie Jenner make up di Halloween

Si parte con il kit di lipstick che si chiama Vampire Lip Kit e si articola nelle tonalità Bite Me, Monster, Haunt It, Creep it Real e Spider Bite, tutti nomi ovviamente ispirati all’horror. Per ottenere labbra da paura il prossimo Halloween, nella collezione make up, Kylie ha inserito anche lo Spooky Glitter Gloss, disponibile nella nuance Handsome Devil.

Passiamo ora agli occhi, perché, Kylie Jenner propone una Mummy Palette davvero da rimanere senza fiato, per la paura, ma soprattutto per la sua luminosità: 9 sono infatti le shades glitterate, anche queste contrassegnate con nomi da brividi. Non mancano gli ombretti wet (Witch and Famous e Hello Ghordeeous) e un evidenziatore che cambia colore. Per il viso, invece, la famosissima influencer ha pensato a Go Ghost, un illuminante super scintillante.

La vera chicca della collezione make up di Halloween della sorellina di Kim Kardashian, però, è un'altra: gli occhiali 3D, compresi nella collection, che permettono di vedere l’entusiasmante effetto che questi paurosi trucchi possono creare.

Un’idea terrificante, ma assolutamente fashion che ci porta a dire che Kylie Jenner ha fatto centro un’altra volta.