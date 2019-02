Withing Move, l'orologio digitale semplice ed elegante perfetto per l'attività sportiva

Corsa, nuoto e bici sono tra le attività migliori per mantenersi in forma. Oltre a lunghe sessioni di allenamento e alla dedizione più completa, per avere un fisico invidiabile, abbiamo bisogno di supporti che ci aiutino a tenere sotto controllo la nostra attività fisica. La soluzione migliore in questi casi è adottare un orologio digitale, pensato per affrontare ogni tipo di attività e situazione.

Anche se è dotato di tutto ciò che ci serve, a volte questo tipo di supporto predilige la tecnologia a discapito del look. La soluzione ideale per chi vuole avere un orologio efficiente, ma che conservi un design elegante e raffinato è il nuovo supporto Withing Move presentato dall'azienda qualche settimana fa al Ces di Las Vegas.

La caratteristica principale? La durata della batteria. A differenza degli altri modelli, che devono essere ricaricati anche a distanza di una settimana, l'orologio è alimentato da una batteria a bottoni che dura fino a 18 mesi, come il più classico degli orologi da polso. Basta sostituire la vecchia alimentazione con quella nuova e il gioco è fatto, il supporto sarà come nuovo.

Come i normali accessori da corsa, il modello è in grado di contare i passi, distinguendo tre le diverse attività come la corsa, il nuoto o la bici. In questo modo avremo un rapido calcolo delle calorie bruciate. Se abbiamo bisogno di registrare le fasi di sonno oltre ad informarci sulla durata è in grado di fornirci anche la qualità e il numero di interruzioni. Una volta collegato ad un gps, poi, è in grado di memorizzare i percorsi e le distanze coperte.

Per avere sempre tutto sotto controllo e conservare le varie attività, l'orologio può essere collegato allo smartphone tramite bluetooth a risparmio energetico. La app con un'interfaccia semplice ed intuitiva è perfetta per fare il punto della situazione sulle attività svolte.

Il look elegante e raffinato, disponibile in vari colori è perfetto per accontentare tutti i gusti e avere un orologio da indossare sia durante gli allenamenti, che nella vita di tutti i giorni.