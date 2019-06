La moda del lama sta conquistando accessori e oggetti di design

Tra le principali mode dell’estate il fenicottero è senza dubbio l’assoluto protagonista. Dagli oggetti alla nuova posa delle star che impazza sui social, il volatile rosa è un vero e proprio tormentone.

A fargli compagnia ci sono anche altri animali, tra cui gli unicorni e il lama. Quest’ultimo in trend da diversi mesi, poco alla volta si sta facendo largo in spiaggia e non solo.

Il suo aspetto buffo e la pelliccia morbida ci fanno pensare soprattutto all’inverno, in realtà questa moda sta impazzando anche in estate.

Siete stufi dei fenicotteri e degli unicorni? Volete distinguervi con accessori diversi e alla moda? Ecco alcuni spunti e idee per essere di tendenza al mare e in città.

Le vacanze al mare o una giornata in spiaggia, non possono considerarsi complete senza il classico pranzo al sacco. Con il caldo estivo e le temperature roventi conservare i cibi nel modo corretto è fondamentale. Allora perché non optare per la borsa termica? Poi se è super trendy, on possiamo fare a meno di sfoggiarla. La stampa all over con i lama come protagonisti assoluti, è caratterizzata da colori tenui e delicati, come il verde acqua e il rosa. La comoda cerniera e il rivestimento termico permetteranno di avere i nostri piatti preferiti anche in spiaggia senza rinunciare allo stile. Le comode maniglie in stoffa permettono di maneggiare la borsa termica senza alcuna fatica. Per un outfit impeccabile anche quando pranziamo.

Scopri di più su Amazon a 9,95€

Mentre tutti sono al mare o in vacanza, voi siamo costretti ad andare in ufficio? Se siete tra quelli che ancora non si prendono le meritate ferie, un modo per rendere piacevoli questi roventi giorni di lavoro è lo zainetto con stampa a tema lama. L’animale andino con la sua espressione buffa e una sella multicolor riempirà di allegria il vostro zaino tra un cactus e l’altro. L’accessorio grande e capiente è perfetto per conservare protetti e al sicuro computer, smartphone e il vostro lettore. Se proprio non potete resistere alla tentazione di un tuffo in mare o una passeggiata in montagna, la tasca anteriore è abbastanza grande per riporre il costume, il telo o il vostro cambio.

Scopri di più su Amazon a 31,99€

Avete voglia di rinnovare il vostro bagno? Con questa simpatica tenda da doccia regalerete un aspetto nuovo e divertente alla stanza spendendo poco. Paesaggi sudamericani e colori tenui caratterizzano la tenda che ha come protagonisti due lama innamorati sormontati da un tenero cuore. Proprio per questo è un regalo perfetto per la vostra dolce metà. La tenda da doccia con uno spessore medio è resistente e robusta. I colori freschi e vivaci non sbiadiscono anche dopo diversi lavaggi. Realizzata in materiale impermeabile ed ecologico, resiste alle macchie di sapone e alla muffa godersi il bagno in totale relax. Lavabile in lavatrice avrete una tende sempre bella e pulita, ogni volta che vorrete concedervi un piccolo momento burro per voi.

Scopri di più su Amazon a 21,95€

I piccoli amano stare in acqua, tuffarsi e divertirsi con i loro amichetti. Per rendere l’esperienza sicura e divertente, il simpatico gonfiabile a forma di lama fa al caso vostro. Il materassino con il musetto simpatico dell’animale sudamericano, è reso unico dai brillantini che caratterizzano la ciambella. Curato dei minimi dettagli lascerà i piccoli a bocca aperta, non vedranno l’ora di passare i loro pomeriggi in acqua sul loro gonfiabile preferito. Le maniglie laterali sono pensate per aggrapparsi e rendere sicura l’esperienza in piscina.

Scopri di più su Amazon a 16,99€

Siete pronti a partire per le vacanze? Non vi resta che mettere in valigia il telo mare? Se volete un accessorio di tendenza, non potete rinunciare al modello in cui il protagonista assoluto è il lama. La forma circolare lo rende unico nel suo genere. Con questa asciugamano da mare di certo non passerete inosservati. Il simpatico animale a quattro zampe ha un look estivo in pieno tema vacanze grazie ai divertenti occhiali da sole arcobaleno. Realizzato in microfibra, si può lavare in lavatrice e si asciuga in poco, pronto ad accompagnarvi in un’altra giornata al mare.

Scopri di più su Amazon

Volete essere i protagonisti della piscina? Non vedete l’ora di divertirvi in compagnia dei vostri amici o dei piccoli? Allora questo simpatico gonfiabile fa al caso vostro. Super colorato e divertente, l’accessorio da mare a forma di lama, trasformerà i pomeriggi in spiaggia in momenti dedicati al gioco e al relax. Il materassino in 3D, ad altezza naturale, con le classiche fattezze dell’animale sudamericano, ha davvero tutte le caratteristiche del lama. In particolare anche se ha un aspetto dolce, può dimostrare il suo nervosismo sputacchiando, un’abitudine che è stata riprodotta dal gonfiabile. Collegandolo al tubo del giardino, l’acqua viene spruzzata da un foro presente sulla testa. Si possono trascorrere pomeriggi spensierati facendo giochi d’acqua ai vostri amici, in compagnia di questo gonfiabile.

Scopri di più su Amazon a 29,95€