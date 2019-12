Sostenibilità ed efficienza sono le nuove caratteristiche delle lavastoviglie Electrolux

Le lavastoviglie ormai sono diventate un elettrodomestico indispensabile in ogni casa. Intuitive e facili da utilizzare permettono di avere piatti e stoviglie sempre pulite soprattutto per chi ha poco tempo. Electrolux ha deciso di creare una nuova gamma tecnologicamente all'avanguardia ma con una particolare attenzione all'ambiente.

La nuova linea di lavastoviglie ha l'interfaccia intuitiva QuickSelect che, permette di impostare potenza e durata del lavaggio preferito, per ridurre al massimo gli sprechi assicurando un risultato impeccabile.

I sensori intelligenti del programma AutoSense, sono stati pensati per regolare in maniera automatica il tempo, la temperatura e l’utilizzo dell'acqua in base al livello di sporco per ogni carico.

Inoltre, due modelli della gamma, sono dotati del sistema Sprayzone che permette all’acqua di raggiungere i punti più difficili grazie a una potente pressione e rimuove anche le macchie più ostinate, ottimizzando la performance di pulizia del 50%.

Le lavastoviglie Electrolux, provviste del motore Inverter, per programmi di lavaggio più brevi e silenziosi, possono essere alimentate con l'acqua calda prodotta da pannelli solari, caldaie a gas, pellets. Per azzerare i consumi di energia anche in fase di stand-by, la funzione AutoOff fa spegnere in maniera automatica l’elettrodomestico dieci minuti dopo la fine del programma impostato.

Disponibili in diverse capienze, da 13 a 15 coperti, e tutte in classe energetica A+++ e A++, le lavastoviglie della nuova gamma Electrolux vi permettono di lavare le stoviglie in poco tempo con un occhio alla salvaguardia dell’ambiente.