Hoover Axi, la lavatrice dotata di intelligenza per ogni stile di vita

Con la vita sempre di corsa e con i mille impegni, occuparci di un'attività semplice come fare la lavatrice può diventare un problema. Per avere gli abiti sempre puliti ed evitare di indossarli con residui di salsine o di gustosi panzerotti, la Hoover ha pensato ad una lavatrice che fa al caso nostro. Il marchio di fascia alta della Candy, ha presentato la nuova lavatrice Axi dotata di tecnologie e sistemi di lavaggio assistito.

Temiamo di rovinare una maglia o una camicetta a causa di un lavaggio sbagliato? Grazie al sistema TED e all'app dedicata in grado di riconoscere i tessuti, i nostri vestiti saranno al sicuro e avremo preziosi consigli per non sbagliare più. La lavatrice è progettata anche per i più sbadati. Il sistema di lavaggio assistito consente di salvare i cicli preferiti e più utilizzati per rendere la selezione rapida e facile. Un aiuto fondamentale che riduce gli errori e permette di programmare la lavatrice in pochi secondi.

Gli impegni della giornata spesso ci costringono ad essere multitasking e ad ottimizzare i tempi. Axi dotata di riconoscimento vocale Direct Voice è in grado di attivare tutti i comandi usando solo la nostra voce mentre siamo alle prese con altre attività.

Grande e spaziosa, la lavatrice Axi è perfetta per le famiglie con bambini. Con i suoi 14 kg di capacità del cestello avremo sempre spazio per pigiamini e bavaglini con particolare attenzione all'ambiente. L'efficienza energetica e la silenziosità garantiscono il massimo risultato, con un impatto ambientale minimo e un consumo di energia ridotto.