Lavatrici LG: ancora più pratiche ed efficienti

Avere il bucato e i vestiti sempre puliti è importante perchè ci permette di essere sempre in ordine risparmiando tempo e fatica. LG ha presentato a IFA 2019 (6-11 settembre) la nuova gamma di lavatrici a carica frontale con AI ThinQ e alimentate da Direct Drive.

Grazie all'intelligenza artificiale, le nuove lavatrici del marchio coreano sono in grado di pulire tutti i nostri abiti, in base al riconoscimento dei tessuti e al peso, per un risultato eccellente senza il rischio di rovinare il nostro vestito preferito. Si avrà una pulizia impeccabile riducendo del 18% i danni ai capi, perfetto per farli durare di più

La lavatrice dotata della funzione TurboWash 360 è in grado di garantire un lavaggio completo ed efficace in soli 39 minuti. Inoltre, il 3D Multi Spray aiuta a pulire i vestiti in meno tempo con getti d’acqua che agiscono in contemporanea in quattro direzioni per una maggiore copertura antimacchia ideale se in casa ci sono bambini.

Per le famiglie numerose, è possibile abbinare alla lavatrice LG AI DD, la LG MiniWash, un secondo cestello che può essere posizionato sotto l'elettrodomestico per creare un sistema TWINWash in grado di gestire due carichi di bucato contemporaneamente. La soluzione è pensata per chi ha poco tempo, ma non rinuncia ad avere capi sempre puliti.

Oltre ad essere smart, le lavatrici LG AI DD offrono un'efficienza energetica A +++ con un risparmio del 50% grazie alla tecnologia Inverter di LG, garantita fino a 10 anni.

Per chi è impegnato in mille attività casalinghe, le lavatrici LG AI DD possono essere gestite utilizzando i comandi vocali di uno smart speaker connesso e dotato di AI, nonché controllate e monitorate tramite smartphone con l'app ThinQ.

Non vedete l'ora di utilizzare le lavatrici LG AI DD? Basta aspettare qualche mese, perchè il modello verrà distribuito entro la fine dell'anno.