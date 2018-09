LG presenta TWINWash la lavatrice con il doppio cestello

Dedicare il proprio tempo libero al bucato non è tra i passatempi preferiti. A questo si deve aggiungere il pericolo di fare il lavaggio sbagliato che mette a rischio i nostri vestiti o la biancheria come le lenzuola. In soccorso arriva LG che se non ci solleva del tutto da questa incompensa, almeno rende l'attività più facile.

TWINWash il nuovo modello del brand coreano permette di realizzare due lavaggi diversi, ma nello stesso momento. I cestelli separati permettono di lavare i capi colorati o quelli delicati senza lunghe ore d'attesa per programmare una lavatrice dopo l'altra.

La lavatrice unisce due cestelli all'interno di un unico modello, senza essere costretti a trovare spazio per un secondo elettrodomestico o dover spendere il doppio della somma. Il design innovativo con l'oblò rialzato rispetto agli altri modelli, è stato studiato per ridurre al minimo lo sforzo che speso mette a dura prova schiena e ginocchia.

Sensibile al tema ambientale e alla salute dei suoi clienti, il brand coreano ha arricchito la nuova lavatrice di programmi del tutto innovativi. Accanto a cicli di lavaggio veloci, ma che assicurano risultati perfetti con un risparmio di energia e di acqua, un'attenzione particolare è stata rivolta alle mamme e ai più piccoli. I programmi Allergy Care e Baby Steam Care garantiscono l'eliminazione dello sporco in profondità su tutine e bavaglini, usando la forza del vapore ed eliminando l'uso di agenti chimici.

Con TWINWash sporcarsi non sarà più un problema, pigiami, copriletto e camicie saranno sempre puliti e con pochi sforzi