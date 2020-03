La tecnologia a vapore di Electrolux disinfetta il bucato in maniera naturale

Per pulire e igienizzare il bucato i tradizionali cicli di lavaggio potrebbero non essere sufficienti. Per questo tutte le lavatrici della gamma PerfectCare di Electrolux sono dotate di programmi a vapore, che permettono di disinfettare il bucato assicurando al tempo stesso la massima cura di fibre e tessuti.

Attivo già a basse temperature, il vapore è la soluzione più efficace per eliminare durante il lavaggio polline, tracce di fumo o microrganismi infettivi, sterilizzando allo stesso tempo il cestello della lavatrice.

Le tecnologie Vapore Anti-Allergy e Vapore PRO della gamma PerfectCare, comprende undici modelli diversi, che garantiscono un bucato perfettamente sanificato e mantengono le forme e l’aspetto originale dei capi più a lungo. Per agevolare la sterilizzazione di ogni singola fibra, il programma Vapore Anti-Allergy delle lavatrici PerfectCare 600 e di due modelli PerfectCare 800 rimuove i batteri grazie a una fase di lavaggio con temperatura a 67°, rendendo i capi adatti alle pelli sensibili e delicate.

Electrolux ha dotato le lavatrici PerfectCare 700 e un modello PerfectCare 800 dello speciale trattamento Vapore PRO: bastano solo 25 minuti per rinfrescare le fibre, rimuovere i cattivi odori, eliminare le pieghe e distendere i tessuti.

La tecnologia SensiCare System, regola in automatico le impostazioni di lavaggio in base al bucato caricato, mentre quella UltraCare System, premiscela i detersivi e l’ammorbidente prima che entrino a contatto con i capi in questo modo viene garantita la pulizia di tutti i tessuti.

Per evitare inutili sprechi di detersivo ed energia, la nuova tecnologia AutoDose calcola la perfetta quantità di detersivo e ammorbidente utile in funzione del carico erogando la dose ideale per i successivi 30 lavaggi.