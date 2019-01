Lavazza con la sua nuova macchina per il caffè Idola, vi garantirà un'esperienza indimenticabile

Svegliarsi con il piede giusto è molto importante per affrontare la giornata con il giusto carico di energia e positività. Tutto parte dalla colazione. Un risveglio piacevole e goloso, può dare una svolta inaspettata alla giornata. Da bravi italiani, non è colazione se non possiamo gustare un buon caffè!

Con il passare degli anni in molte case la moka è stata sostituita dalla macchina per il caffè. Pratica e semplice da utilizzare trasforma il rituale del caffè in un'esperienza piacevole e a portata di tutti. Lo sa benissimo Lavazza che oltre a puntare sul gusto e sull'aroma, con Idola, vuole regalare un'esperienza del tutto personale agli amanti della bevanda.

La nuova arrivata in casa Lavazza a Modo Mio racchiude in sè tutte le caratteristiche per rendere la pausa caffè un momento indimenticabile. Grazie all'interfaccia touch, gli appassionati del caffè potranno scegliere tra quattro preparazioni. Dal classico Espresso, all’Espresso lungo, senza dimenticare il Caffè lungo o la possibilità di scegliere la dose libera fino a 250cc. Una tipologia diversa da adattare alle proprie necessità o alle diverse ore della giornata.

Per chi va sempre di corsa e non ha tempo, basta premere il tasto Boost e in pochi secondi la macchinetta arriverà a temperatura, per un caffè caldo e in grado di sprigionare il massimo dell'aroma. Per chi si sveglia prima di tutti e non vuole svegliare il resto della famiglia, la macchina per il caffè Idola, con i sui 43 decibel è silenziosa e a prova di bambini.

Temiamo che la macchina si rompa e non riusciamo a capire i segnali prima del tempo? Grazie agli allert e alle segnalazioni, dedicarsi alla manutenzione di Idola sarà semplice e sicuro.

Oltre alla tecnologia, per il nuovo modello, Lavazza ha puntato anche sul design. La macchinetta per il caffè dalle linee semplici è elegante. Disponibile in tre diversi colori. dal rosso, al nero, fino ad una variante del grigio, Idola può essere inserita in ogni cucina ed avere un risultato raffinato.

Cosa ne pensate della nuova nuova arrivata in casa Lavazza? Non vedete l'ora di acquistare Idola e gustarvi un buon caffè? Potete acquistare l'ultimo modello della linea A Modo Mio a 119,99€ con uno sconto del 20%. Un ottimo regalo per il tuo lui o la tua lei in vista di San Valentino!