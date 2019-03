Giochi, passeggiate e pic nic, le attività più belle da fare con i bambini in primavera

L'inverno è finito e le giornate fredde e piovose sono ormai un lontano ricordo. Si respira una nuova aria e il sole e le temperature più miti invitano a passare tante ore all'aperto. I bambini non vedono l'ora di correre nei prati e di giocare nei parchi in compagnia dei loro amichetti. Se avete voglia di passare del tempo in loro compagnia e vivere divertenti pomeriggi circondati dai vostri piccoli, le attività da svolgere insieme sono tante. Avete tante idee, ma non sapete da dove cominciare? Ecco qualche consiglio per passare indimenticabili giornate in famiglia e in compagnia dei vostri bambini.

Creare un piccolo giardino

Con la primavera la natura si risveglia, i fiori sbocciano e non vediamo l'ora di circondarci di colori e profumi tipici di questa stagione. Se avete un terrazzo o un giardino perchè non creare un piccolo orto da curare e far crescere insieme al vostro bambino? Basta munirvi di attrezzi, guanti e pagliette e il gioco è fatto. Insieme potrete costruire un piccolo angolo con materiale riciclato e con piante perfette per contrastare l'inquinamento. In questo modo non solo vi occuperete della salute del vostro piccolo, ma gli insegnerete l'importanza del rispetto della natura e di ciò che ci circonda.

Pomeriggio al parco

Con le giornate sempre più lunghe e con le temperature sempre più calde impossibile rimanere chiusi in casa. Allora una soluzione ideale per far divertire i vostri bambini in compagnia dei loro amichetti è quella di portarli al parco. Qui saranno liberi di correre indisturbati e di organizzare tanti giochi all'aperto. Basta un pò di fantasia e gli attrezzi giusti e possiamo dare vita a piccole sfide che di sicuro faranno divertire i più piccoli.

Per le bambine più romantiche che amano i fiori e la natura, un'idea simpatica è quella di realizzare tante dolci coroncine di fiori da creare in compagnia di mamma e papà. Basta girarsi intorno, raccogliere i fiori più belli e intrecciarli per realizzare delle collanine o delle ghirlande colorate da regalare al papà o al fratellino.

Picnic al parco

Il caldo e il sole ci invitano a stare all'aria aperta? Allora perchè non decidere di mangiare su un prato verde baciati dal sole? Il picnic è l'occasione perfetta per passare una giornata in totale relax in compagnia di tutta la famiglia. Per rendere l'esperienza ancora più divertente possiamo farci aiutare nella realizzazione del cestino dai nostri bimbi. Tramezzini, biscotti e manicaretti saranno ancora più buoni se cucinati insieme ai bambini. Basta scegliere ricette facili e veloci e in pochi minuti avremo un pranzo da veri gourmet!

Pronti a passare i vostri pomeriggi primaverili in compagnia dei pù piccoli? Non vedete l'ora di divertirvi con loro? Non vi resta scegliere l'attività che preferite e dare libero sfogo alla fantasia.