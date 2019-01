Le voci dell'acqua la prima Graphic novel del papà di Dylan Dog

La graphic novel, il racconto attraverso immagini e fumetti di fatti di attualità, si sta diffondendo sempre di più tanto da conquistare poco alla volta i più grandi fumettisti sia italiani che stranieri. Tra questi non poteva mancare Tiziano Sclavi.

Il papà di Dylan Dog, uno tra i personaggi di maggiore successo del fumetto contemporaneo amato da generazioni di lettori in grado di ispirare sia musicisti che letterati, ha deciso di misurarsi con una nuova sfida, la graphic novel.

Per questo motivo in collaborazione con il disegnatore Werther Dell'Edera, ha deciso di dare vita a Le voci dell'acqua. L'opera drammatica ma con un pizzico di umorismo noir racconta in modo visionario la storia di Stavros. Il protagonista cammina per le strade di una città oscura, perseguitato da voci misteriose, sintomo della sua pazzia, o di un malessere collettivo, che serpeggia tra la popolazione. L'opera con il suo stile ineccepibile racconta le difficoltà e il malessere della società contemporanea.

Cosa ne pensate della nuova opera di Tiziano Sclavi? pronti ad immergervi in un altro universo? Non vi resta che leggere la graphic novel.