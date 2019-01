"Led Zeppelin" compie 50 anni: su Amazon in vendita il primo vinile

Mezzo secolo per il debutto firmato Led Zeppelin, la celebre rock band britannica che il 12 gennaio 1969 pubblica il suo primo e omonimo album negli Stati Uniti, con Atlantic Records, annoverandosi un posto nella classifica di Rolling Stones dei migliori 500 album.

La copertina, passata alla storia del rock, rielaborava un fotogramma del disastro dello Zeppelin LZ 129 Hindenburg del 1937, creando un simbolo e un'immagine riconoscibile in tutto il mondo, legata a una forte simbologia: il fuoco relativo alle "fiamme" scaturite dal loro Rock Blues. Infatti i brani partendo da influenze blues, sulla scia di Jimi Hendrix e dei Cream, si caratterizzano con il marchio di fabbrica psichedelico creando un genere che ha influenzato generazioni, sulle note di Page, Plant, John Paul Jones e John Bonham.

Su Amazon, è possibile trovare una versione in vinile senza paragoni: non appena la puntina tocca il vinile è impossibile non immergersi in quelle note che tutt'oggi fanno commuovere i più appassionati. Il remaster eseguito da Page nel 2014 è un vero upgrade per chi possiede le versioni degli anni '90, ed è di ottima qualità. Inoltre, per i meno attrezzati, è possibile trovare la versione CD, che non può mancare nella propria collezione.

