The Lego Movie 2: i nuovi set direttamente dal film

Dopo il successo del primo capitolo, arriverà nelle sale italiane il 21 febbraio 2019 The Lego Movie 2: Una nuova avventura. La pellicola diretta da Mike Mitchell, disponibile sia in 2D che in 3D, vedrà gli abitanti e i piccoli eroi di Bricksburg impegnati in una nuova e simpatica avventure per salvare la città. Quale modo migliore per prepararsi al nuovo film se non scoprire e giocare con i set ispirati alla pellicola?

I nuovi mattoncini colorati che anticiperanno l'uscita del secondo capitolo, saranno presentati in 16 set pensati per tutta la famiglia. Come ha dichiarato il vicepresidente del design del Gruppo Lego, Matthew James Ashton "Per oltre 60 anni i mattoncini Lego hanno ispirato e sono stati un mezzo per narrare storie creative in tutto il mondo". Per questo la collezione sarà caratterizzata da mattoncini di ogni genere, per dare la possibilità ad adulti e bambini di giocare insieme e di ricreare le atmosfere del film in compagnia di Bricksburg Emmet, Lucy, Lego Batman, MetalBeard, Unikitty e a tanti altri personaggi.

Per poter giocare e divertirsi con il set Lego Duplo dedicato ai più piccoli, con quello Lego System pensato per le ragazze i ragazzi, ma anche per gli adulti o farsi tentare dalle altre ambientazioni bisogna ancora pazientare. La serie sarà disponibile in Italia dal 1° gennaio 2019.

Nell'attesa del film o di giocare con i nuovi set, potete consolarvi vedendo o rivedendo il primo capitolo The Lego Movie, un ottimo regalo di Natale in attesa delle nuove uscite.