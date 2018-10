La Lego presenta il sorprendente pop-up book

Le favole con mondi incantati e personaggi magici, da sempre affascinano i bambini. Biancaneve, Peter Pan e Cenerentola, sono i compagni perfetti per accompagnare e allietare i sogni dei più piccoli. Per continuare questa magia anche da svegli e avvicinare i bimbi all'affascinante mondo dei libri, Lego Ideas ha creato un pop-up book interamente dedicato a Cappuccetto Rosso e Jack e il fagiolo magico.

Il gioco ha un design originale e accattivante che ricorda un libro antico su cui è inciso "Once upon a brick". Il titolo non è stato scelto a caso perchè è il classico "C'era una volta" che da l'avvio ad ogni fiaba. Come ogni prodotto della Lego, il pop-up è decorato nei minimi dettagli e una volta montato e aperto ricorda la casa della nonna di Cappuccetto Rosso, con il lupo cattivo pronto a catturare la piccola in visita dall'amata vecchietta.

Il pop-up book della Lego, ha in serbo un'altra sorpresa per gli amanti del mattoncino, oltre alla favola dedicata a Cappuccetto, i mattoncini riproducono la pianta di fagioli con il castello del gigante in cima, perfetto per vivere con il vostro piccolo magiche avventure.

Cosa ne pensate del nuovo pop-up book della Lego? Non vedete l'ora di montare il set di cappuccetto Rosso o di Jack e il fagiolo magico? Sarà nei negozi della Lego a partire da novembre, quindi il momento giusto per pensare ad un regalo di Natale particolare e sicuramente gradito dai vostri bambini.