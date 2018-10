Il castello Lego di Darth Vader arriva in Italia

Pronti a vivere tante battaglie sul pianeta Mustafar con il castello di Darth Vader? Con la Lego tutto è possibile! L'azienda di mattoncini più famosa al mondo ha annunciato l'uscita di un set tutto dedicato al mondo di Star Wars e in particolare ad uno dei personaggi di punta della saga fantasy.

Questo set della minacciosa dimora di Vader inizialmente destinato solo al mercato americano, sarà disponibile in Italia. La Lego ha deciso di fare un regalo di Natale anticipato ai suoi fan italiani assicurando la diffusione del modellino anche nel Bel Paese non solo sul sito ufficiale del brand danese, ma anche su Amazon, a partire dal 23 Novembre.

Il set pensato e curato nei minimi dettagli contiene numerosi fantastici dettagli, tra cui un flusso di lava in mattoncini, un hangar sotterraneo con stazione di aggancio e mouse droid, l'antico santuario dei Sith con olocron, il porta-munizioni e i compartimenti segreti con altre reliquie Sith.

L’hangar contiene anche un modello TIE Advanced Fighter costruibile con shooter e spazio per la minifigure di Darth Vader. Nel set non può mancare la vasca di bacta, la camera di meditazione di Darth Vader con unità di comunicazione olografica e una piattaforma per le riunioni dotata di cannone di difesa.

Il castello non poteva considerarsi completo senza le minifigure di Darth Vader, affiancate a quelle di 2 guardie reali e di un pilota di trasporto imperiale, un set pensato nei minimi particolari per la gioia degli amanti dei mattoncini e della saga.

Cosa ne pensate di questo set Lego? Pronti a buttarvi nelle fantastiche avventure del mondo di Darth Vader?