Leo Ortolani torna con un nuovo capitolo delle sue recensioni cinematografiche a fumetti

Leo Ortolani autore di Rat-Man, è tornato in fumetteria con CineMAH presenta Il Buio Colpisce Ancora, secondo capitolo di raccolte dissacranti di recensioni a fumetti dei principali film usciti nelle sale negli ultimi anni.

In questo nuovo volume edito da Bao Publishing Ortolani, come già successo nel primo, CineMAH presenta buio in sala, esprime il suo giudizio su pellicole recenti come Avengers: Endgame, X-Men - Apocalisse, Star Wars, musical come La La Land, ma anche grandi classici, considerati dei veri e propri cult. Ogni pellicola racconta con ironia e in modo dissacrante l'esperienza di Leo Ortolani come spettatore.

CineMAH presenta Il Buio Colpisce Ancora celebra il decennale di BAO Publishing, con un'edizione speciale contenente sedici pagine extra rese uniche da bozzetti e sketch, fino a interi fumetti inediti.

Se volete andare al cinema o vedere un film di cui tutti parlano, non vi resta che consultare CineMAH presenta Il Buio Colpisce Ancora e capire se ne vale la pena o meno.