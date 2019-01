Ces 2019, LG svela la cucina "smart" del futuro

Con la vita sempre di corsa e piena di impegni, il tempo da dedicare alla cucina è sempre meno. Per avere un'esperienza culinaria all'altezza dei migliori ristoranti ma con tempi ridotti, LG ha siglato un accordo con Drop. La partnership con l'ideatore della piattaforma Drop KitchenOS punta tutto sull' integrazione degli elettrodomestici con le nuove tecnologie per creare un ambiente smart e facile da usare.

La linea per la cucina connessa di LG, composta da forni, frigoriferi e lavastoviglie verrà presentata al Ces 2019 di Las Vegas, ha come obiettivo principale rendere semplice e a portata di tutti la fase di preparazione, cottura e pulizia.

Per coloro che non hanno molta fantasia in cucina e non sanno quali ricette realizzare, LG ha introdotto lo Smart Display su XBOOM AI ThinQ WK9. Il supporto con touch screen da 8 pollici è in grado di proporre migliaia di ricette personalizzate. Grazie allo speaker è possibile utilizzare Google Assistant con comandi vocali, e avere così le mani libere per cucinare.

Accanto al frigorifero InstaView ThinQ e alla lavastoviglie QuadWash i visitatori potranno sorseggiare una birra realizzata direttamente a casa loro con la macchina per la produzione della birra, mentre il frigorifero con ricette incorporate sul display invierà la scelta al forno che inizierà il preriscaldamento alla giusta temperatura.

Dopo aver cucinato, non avete voglia di pulire? Con la funzione EasyClean del forno a muro, eventuali residui di cibo verranno ripuliti. Inoltre, la stessa ricetta verrà inviata direttamente alla lavastoviglie QuadWash per sgrassare alle perfezione le stoviglie utilizzate.

Non vi resta che rilassarvi e lasciare che la cucina smart faccia tutto al posto vostro.