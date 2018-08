Basta un semplice tocco e i frigoriferi LG InstaView rivelano il loro contenuto

Rinfresca, conserva e tiene al sicuro le provviste, il frigorifero è l’elettrodomestico più importante della casa. Mentre prima veniva nascosto all’interno dei mobili, negli ultimi anni è diventato il protagonista assoluto della cucina.



I frigoriferi di ultima generazione hanno raggiunto un design innovativo e uno stile del tutto personale in grado di arredare la cucina, con soluzioni in cui l’estetica si unisce alla tecnologia. Questo è il caso degli ultimi frigoriferi LG InstaView.



L’azienda attenta ai consumi e all’inquinamento dovuto alla dispersione della temperatura, ha studiato una soluzione adatta agli indecisi cronici o a chi ha bisogno di ispirazione per creare piatti prelibati.



Bastano due semplici colpetti sul portellone e improvvisamente il vetro presente sui modelli Multidoor e Side-by-Side si illumina e diventa trasparente. In questo modo possiamo sbirciare all’interno del frigo e vedere cosa la nostra riserva ci propone per decidere con tutta calma cosa mangiare riducendo notevolmente i consumi.

I modelli dotati si tecnologia InstaView sono capienti e pratici. Con le quattro ante abbiamo tutto lo spazio che vogliamo per riporre le nostre provviste. La tecnologia total no frost assicura una temperatura costante senza correre il rischio di avere cibi ricoperti di ghiaccio o brina. Con i prodotti al riparo dalla muffa non saremo costretti a sbarazzarci del cibo rovinato e avremo un notevole risparmio sui costi della spesa. La possibilità di avere sempre sotto controllo gli alimenti con un semplice colpo d’occhio aiuta a non sprecare il cibo e ci invoglierà ad organizzare cene con i nostri amici.