Colora che ti passa: 3 libri antistress per adulti sorprendentemente economici

Siamo abituati a considerare il colorare un'attività per bambini, che con matite e pennarelli possono dare libero sfogo all'immaginazione. Ma non tutti sanno che la pratica del colorare è un'attività che fa bene anche agli adulti, aiutandoli a ritrovare la concentrazione e a scaricare lo stress. Infatti, oltre ad essere un hobby che aiuta a trascorrere il tempo in maniera insolita e divertente, colorare figure e disegni favorisce la capacità di concentrarsi sul momento, distogliendo così la mente dai pensieri negativi: scegliere le giuste tonalità, colorare all'interno dei contorni del disegno, sono tutte azioni che richiedono particolare attenzione. Inoltre, concentrarsi su un'attività manuale, semplice e ripetitiva, permette di allontanare dalla mente tutte le ansie e distoglie dalle preoccupazioni e dalla frenesia della vita quotidiana, rilassando corpo e mente.

E se colorare da soli incoraggia la concentrazione e aiuta a ritrovare il proprio equilibrio, colorare in compagnia attiva diversi meccanismi positivi, derivanti dallo stare insieme e condividere con gli altri. Infine, il colorare è un vero e proprio allenamento per il cervello: quando si colora, infatti, entrambi gli emisferi cerebrali vengono stimolati. L'emisfero sinistro, il dominante per le funzioni di logica e movimento, si attiva per seguire i contorni del disegno con precisione, mentre quello destro, che controlla la creatività e le emozioni, viene stimolato dalla scelta dei colori da usare e consente alle emozioni di scorrere liberamente, rilasciando endorfine e abbassando lo stress.

Di conseguenza, i libri da colorare per adulti sono un'ottima idea da regalarsi, per rilassarsi e riuscire a ritrovare la calma, o da regalare ad amici e amiche che stanno attraversando un momento difficile o stressante. Se indeciso su quale scegliere? Per aiutarti ne abbiamo scelti 3, tutti di stile diverso e sotto i 10€: scoprili subito!

Il libro di Papeterie Bleu si compone di 40 pagine da colorare, tutte con frasi divertenti e irriverenti ma mai volgari, che ti aiuta a ritrovare la serenità e sdrammatizzare sui piccoli e grandi problemi quotidiani. I disegni sono posti sulle pagine a destra, mentre a sinistra troverai una pagina nera che ti permette di colorare in tranquillità anche con pennarelli, penne a gel e acquerelli.

Ben impaginato, con una copertina morbida e piacevole al tatto e un'ottima qualità di stampa, è sicuramente un regalo originale e divertente.

"Punta sempre alla luna, mal che vada avrai vagabondato tra le stelle": questa è una delle tantissime frasi che potrai trovare all'interno del libro da colorare "Io posso e lo farò". Numerosi aforismi e citazioni motivazionali che ti aiuteranno a trovare l'ispirazione e la positività, facendoti esprimere attraverso i colori e la creatività.

Perfetto per favorire il relax e la riflessione, questo libro ha la copertina rifinita con finish opaco e le stampe presenti solo sul fronte, su carta bianca lucida, mentre il retro delle pagine è in nero, sia per ridurre al minimo le sbavature che per consentirti di colorare con qualsiasi strumento.

Il mandala, nella tradizione religiosa buddista e induista, è un simbolo spirituale e rituale che rappresenta l’universo, utilizzato per focalizzare l’attenzione, per definire uno spazio sacro e per aiutare la meditazione. Nella tradizione buddista, ad esempio, i mandala vengono realizzati utilizzando sabbie colorate per poi venire distrutti, simboleggiando così l’impermanenza del mondo materiale. Ad oggi il termine mandala è entrato nell’uso comune per indicare motivi geometrici e disegni circolari usati in vari ambiti per ritrovare calma ed equilibrio ed aumentare la consapevolezza di sé.

Con il libro "Mandala complessi" potrai colorare bellissimi mandala, dai diversi gradi di difficoltà, che ti aiuteranno a trovare tranquillità ed equilibrio: ogni disegno, infatti, attira l'occhio verso l'interno, spostando la tua attenzione verso il tuo centro e permettendoti di rilassare completamente la mente mentre ti esprimi con creatività.

