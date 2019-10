Halloween, i libri da leggere per vivere in pieno la notte più spaventosa dell’anno

La notte di Halloween è una serata piena di mistero e di brividi. Zombi, mostri e streghe sono i protagonisti assoluti della notte del 31 ottobre.

Sia grandi che piccini subiscono il fascino di questa tradizione di origine celtica, non vedono l’ora di travestirsi con costumi coordinati o divertenti per fare il tour di dolcetto o scherzetto tra giardini infestati di elfi o case decorate per l’occasione.

Se siete curiosi di scoprire le origini di questa serata o volete prepararvi al meglio alla notte più spaventosa dell’anno ecco alcuni libri da non perdere.

Siete curiosi di conoscere le origini di Halloween? Se volete sapere proprio tutto sulla festa che ha radici millenarie questo libro non può mancare nella vostra libreria. Il volume è una piccola guida che ci porta, attraverso racconti e storie, nel mondo dei morti e ci fa capire come una tradizione così particolare sia riuscita ad affermarsi nel corso dei secoli. Anche se ha origini millenarie, con il passare del tempo è cambiata adeguandosi al contesto e alla società che evolveva. Il libro oltre ad indagare sulla notte più spaventosa dell’anno può diventare una fonte di ispirazione per rendere indimenticabile la festa che abbiamo intenzione di organizzare.

La notte del 31 ottobre è anche una serata piena di mistero e paura e quindi ideale per gli amanti del brivido. Per chi non può fare a meno di contesti horror e paesaggi da incubo il libro del re del brivido è la scelta ideale. Il protagonista delle pagine di Stephen King è un poliziotto in pensione Bill Hodges e un serial killer, Brady, a cui l'agente da la caccia da tutta la vita. L’assassino ha deciso di giocare con il poliziotto sfidandolo con mail e lettere. Cosa deve fare per vincere? Deve riuscire a fermarlo prima che compi un altro omicidio. Il poliziotto accetta la sfida, ma ha contro di sè il tempo e situazioni al limite del paranormale.

Anche se Halloween è una festa di origini celtiche diffusa negli Stati Uniti, non vuol dire che l'Italia non sia piena di mistero e di storie mai raccontate. Questo libro è una raccolta di avventure fantastiche che hanno origini nelle leggende popolari. Con il volume è possibile scoprire le tradizioni della Lucchesia, della Versilia e delle Alpi Apuane. Tredici storie (un numero che per alcuni porta sfortuna) di guardiani degli abissi, di donne e uomini, pronti a evocare il diavolo per chiederne i favori. Nelle pagine domina la suspance che trasporta il lettore in luoghi magici sempre ai confini della zona d'ombra.

Perfetto sia per gli adulti che per i ragazzi, questo libro da cui è stato tratto il film cult Rosemary's Baby di Roman Polanski con Mia Farrow, di sicuro terrà con il fiato sospeso anche nella versione cartacea di Ira Levin. Il volume è un classico intramontabile nel genere horror è ha come protagonista una coppia di sposi Guy e Rosemary Woodhouse che si sono trasferiti in un elegante appartamento di Manhattan. Il loro idillio viene interrotto da stani ed inquietanti avvenimenti che accadono tra quelle mura. Nonostante questo, Rosemary rimane incinta, ma i suoi sogni popolati da incubi premonitori e fatti inspiegabili rendono la gravidanza difficile. Cosa succede alla donna? Molti pensano che nel palazzo abiti il male. Se così fosse, chi porta in grembo Rosemary?

L'esorcista di William Peter Blatty

Tra i grandi classici che non possono mancare ad Halloween, L'esorcista è uno di quelli. Diventato un film di successo fin dal suo esordio nel 1973, la pellicola diretta da William Friedkin è ormai un classico nonostante le numerose censure. Se ve lo siete perso o non lo avete visto nella versione integrale, il libro di sicuro riuscirà a compensare le vostre lacune. La protagonista è la piccola Regan, che si è trasformata in un mostro blasfemo che urla oscenità e frasi sconnesse. Sua madre, la famosa diva del cinema Chris MacNeil, non riesce a capirla. Medici, psichiatri, polizia non sanno cosa sta succedendo alla ragazza e di chi sia la colpa. L'unica cosa da fare arrivati a quel punto è affidarsi ad un esorcista. La chiesa vuole andarci con cautela, ma il tempo è sempre meno, i mobili si spostano, un uomo muore e il corpo di Regan sta cedendo. Lo scontro tra l'uomo di Dio e gli spiriti del Male sembra inevitabile.

Se amate i film dell'orrore e non potete fare a meno della classica ambientazione con al centro una costruzione abitata da sinistre presenze questo è il libro adatto. Se siete tra quelli che si domandano perchè la vittima di turno invece di fuggire dalla casa continua a rimanere, nel libro troverete la risposta che state cercando. La protagonista Eleanor Vance, una donna fragile e minuta, non vuole rimanere rinchiusa in casa. Vuole fuggire dall'esperimento paranormale in cui l'ha coinvolta l'inquietante professor Montague. Nonostante i suoi tentativi non ci riesce perchè non è lei a decidere di rimanere, ma la casa ha scelto di trattenerla.

