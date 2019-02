I romanzi da leggere a San Valentino per vere romantiche

San Valentino è sempre più vicino, per prepararsi al meglio alla festa più romantica dell'anno, i romanzi in cui trionfa l'amore sono la compagnia perfetta per vere appassionate del genere. Il mondo dei libri ha sempre raccontato grandi storie d’amore, condite in alcuni casi da un pizzico d'ironia. Se avete un'amica alla continua ricerca del principe azzurro o volete stupire la vostra dolce metà, i libri possono essere una valida alternativa ai classici fiori e cioccolatini. Ecco la nostra lista dei titoli più emozionanti da leggere a San Valentino per far contente le vere romantiche!

1. Un libro struggente e romantico: Io prima di te di JoJo Moyes

Il romanzo da cui nel 2016 è stato tratto il film omonimo, è un libro che lascia il segno, che ti cattura pagina dopo pagina. L'autrice con delicatezza usa la storia d'amore tra Louisa e William, come mezzo per affrontare un tema spinoso come quello della morte assistita. La protagonista è una ragazza che non sa cosa vuole dalla vita, per questo quando le viene proposto un lavoro al cospetto di William Traynor, accetta. Tra i due nasce subito un'intesa. Will e Louisa scoprono quando può essere bella la vita se hai al tuo fianco qualcuno con cui condividerla. Questo, però, non è sufficiente per trascinare Will fuori dalla sua infelicità. Un romanzo perfetto per chi ama le storie struggenti e profonde.

2. Per chi è in attesa del principe azzurro: Come inciampare nel principe azzurro di Anna Premoli

Chi non vorrebbe avere al suo fianco il principe azzurro? Trovarlo non è facile, lo sa bene la protagonista del romanzo, Madison, che è costretta a volare fino in Corea del Sud. Qui incontrerà Mark, il suo capo, che non le renderà la vita facile. Madison nonostante sia spaventata dalle novità, affronta la nuova esperienza e poco alla volta tra lei e il suo capo a colpi di battute e ironia scatta qualcosa. Anna Premoli, una delle penne rosa più apprezzate in Italia, con la sua scrittura frizzante e leggera, racconta la storia d'amore perfetta. Ideale per chi vuole tuffarsi in una storia allegra, ma dolce allo stesso tempo.

3. Per chi crede nel destino: L’amore è un difetto meraviglioso di Graeme Simsion

Il romanzo diventato subito un bestseller tradotto in 38 paesi è la conferma che l'amore non risponde a regole o a schemi, ciò che lo guida è l'irrazionalità e il destino. Di questo se ne convincerà poco alla volta il protagonista Dan. L'uomo è convinto di poter trovare la sua anima gemella creando uno schema. L'incontro con Rosie distrugge tutte le sue certezze, fino a rompere la corazza che si era creato per non essere travolto dal destino. Un libro dalla scrittura leggere e ironica, perfetto per chi crede nella forza del destino.

4. Quando l'amore cambia la vita: La misura della felicità di Gabrielle Zevin

Perdere l'amore della vita può spingere le persone a chiudersi in sè stessi e diventare scontrosi. Questo è quanto è successo al protagonista della storia, A.J. Fikry, un libraio che poco alla volta ha perso la passione per i libri e la voglia di rapportarsi con gli altri. Fino a quando un giorno nella sua libreria entra una bambina, Maya, con un biglietto in mano e gli occhi vivaci. Abbandonata dalla madre, la bambina dimosta un'insaziabile curiosità per i libri. É grazie a lei che Fikry riscopre la voglia di vivere e di essere padre. Ideale per chi crede nella forza dell'amore.

5. Frizzante e ironico: Sai tenere un segreto? di Sophie Kinsella

Il romanzo del 2003 che ha consacrato la Kinsella come la regina dei romanzi rosa, a breve arriverà anche sul grande schermo. Con la sua scrittura ironica e frizzante l'autrice tiene incollato il lettore fino all'ultima pagina. La protagonista Emma ha paura di morire. A peggiorare la sua fobia è l'aereo su cui viaggia scosso dalle turbolenze. La paura la spingerà a confessare al vicino di sedile, un perfetto sconosciuto, tutti i suoi segreti anche quelli più imbarazzanti. Una volta scesi a terra Emma scopre che l'uomo a cui ha raccontato tutti gli aspetti più intimi della sua vita, in realtà è il suo capo. Un libro allegro e spensierato che ci racconta come l'amore tra persone diverse possa esistere.

