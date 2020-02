San Valentino i libri da regalare alla vostra dolce metà

San Valentino è sempre più vicino. Il 14 febbraio è la giornata dedicata alla vostra dolce metà e per farla felice un regalo è immancabile.

Vi state domandando cosa regalare al vostro lui o alla vostra lei? Un libro è la scelta ideale. Un romanzo romantico per farla sognare o un libro di avventura per farlo immedesimare nei protagonisti.

Non sapete quali scegliere? Ecco una piccola selezione dei migliori libri da regalare ala vostra dolce metà.

Libri per lei

Per le inguaribili romantiche: Orgoglio e pregiudizio

Jane Austen con ironia ha saputo raccontare la provincia inglese di fine settecento fatta di tè, balli, flirt della borghesia. Anche il suo primo romanzo, da cui sono nati molti adattamenti cinematografici, narra la storia delle cinque sorelle Bennet. Elizabeth è carina, brillante, pronta per essere data in sposa, a differenza delle sorelle e dei desideri della madre, non vuole sposare il primo pretendente. Il suo sogno è innamorarsi e avere una vita felice con l'uomo che ama. Non è una cosa facile nel contesto in cui è nata, ma quando incontra Mr Darcy, torna a sperare. Bello, intelligente, pieno di fascino, tra i due le cose non iniziano con il piede giusto. Tra fraintendimenti, pettegolezzi e incomprensioni, Lizzy e Darcy non riescono ad ammettere quello che i loro cuori hanno già perfettamente capito.

Per le donne coraggiose: Donne che corrono coi lupi

L’autrice Clarissa Pinkola Estés, psicanalista junghiana, da sempre è alla ricerca della felicità. Grazie alla sua psicanalisi, che si basa sull’intuizione della Donna Selvaggia, ha cambiato la vita a molte donne. Per lei la donna ha in sè una forza psichica potente, istintuale, creatrice e al contempo materna, a limitarla sono paure, insicurezze e stereotipi. Attraverso una ricerca ventennale, ha preso spunto dalle fiabe e dai miti presenti nelle diverse tradizioni culturali, per liberarsi dai tabù che si è imposta e vivere in pieno sé stessa. Barbablù, La Piccola Fiammiferaia, Il Brutto Anatroccolo queste fiabe che l'hanno accompagnata durante l'infanzia sono un modo per crescere interiormente.

Per chi ama Elena Ferrante: La vita bugiarda degli adulti

L’autrice che ha conquistato le lettrici grazie alla serie dell’Amica geniale, torna in libreria con un nuovo libro, caratterizzato dal suo stile inconfondibile. La protagonista è una bambina, Giovanna, con una bellezza particolare. Con il trascorrere degli anni il suo volto sta diventando quello di un’adolescente malvagia divisa tra due mondi opposti. Giovanna oscilla tra due Napoli che si contrastano. Quella di sopra, che ha deciso di indossare la maschera fine, e quella di sotto, che si finge triviale. Giovanna disorientata cerca il suo equilibrio all’interno di una città che sembra senza risposta e senza scampo.

Libri per lui

Per gli amanti dei thriller: La casa delle voci

Se il vostro fidanzato è appassionato di thriller, il libro del re del romanzo giallo è perfetto. Il protagonista del volume di Donato Carrisi è Pietro Gerber uno psicologo specializzato nell’ipnosi sui bambini. Traumatizzati, segnati da eventi drammatici, sono in possesso di informazioni fondamentali per la polizia e per le loro indagini. Pietro improvvisamente riceve una telefonata da una collega australiana che gli raccomanda una paziente, Hanna. A differenza degli altri è una donna adulta tormentata dal ricordo di un omicidio avvenuto nell’infanzia. Pietro dovrà aiutarla a far riemergere la bambina che è ancora dentro di lei che a dieci anni, ha assistito a un omicidio o forse l’assassina è proprio lei.

Per chi ama i libri legal: L'avvocato degli innocenti

John Grisham torna con un libro pieno di corruzione, abuso di potere ed errori giudiziari. Da ventidue anni Quincy Miller, un giovane di colore, è in carcere con l'accusa di aver ucciso l'avvocato Keith Russo, di cui era stato cliente. Anche se il processo è stato basato su testimonianze e prove poco attendibili, Quincy viene condannato. Durante gli anni continua a professarsi innocente, fino a quando decide di scrivere una lettera alla Guardian Ministries, i "padri guardiani", una fondazione no profit che si occupa di dimostrare l'innocenza dei suoi assistiti salvandoli dalla pena di morte. Cullen Post decide di dimostrare l'innocenza di Quincy Miller e decide di andare alla ricerca dei vecchi testimoni e smontare le false prove che erano state prodotte. Questo però mette a rischio la sua vita. Perché i criminali che hanno incastrato Quincy sono senza scrupoli e non vogliono che lui esca vivo dalla prigione.

Per chi ama i libri horror: Casa di foglie

La struttura del romanzo, inusuale anche nell’impaginazione, porta il lettore a tratti a rigirare o ripiegare il testo, raccontato da molteplici narratori e note che tendono a sovrapporsi con altre note. Il romanzo racconta la storia di Johnny Truant, un giovane segnato da vistose cicatrici, in cerca di un nuovo appartamento. Qui rinviene un manoscritto del vecchio proprietario che si rivela essere un saggio accademico. Da questo momento in poi, il libro si alterna tra il manoscritto ricostruito da Johnny, le note, la madre di Johnny e altri personaggi creando un racconto in bilico tra la suspense e un viaggio nel subconscio.

