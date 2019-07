"Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza": il libro di Giulia De Lellis, come ordinarlo su Amazon

Giulia De Lellis, influencer, ex gieffina ed ex Uomini e Donne è pronta ad affrontare una nuova sfida. La giovane romana è conosciuta come personaggio di punta su Instagram. Le sue dirette social e i consigli in fatto di moda e non solo vengono seguiti con cura dalle follower e gli aggiornamenti sul gossip fanno appassionare tanta gente. I suoi 4 milioni di fan stanno seguendo con trepidazione la nuova relazione con il pilota di Moto GP Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez.

Si parla di lei in questi giorni anche per un altro motivo. Proprio su Instagram ha annunciato la presentazione imminente del suo primo libro, un’avventura ambiziosa ma che ha preso sul serio. Quale argomento ha scelto per l’esordio letterario? Le esperienze sentimentali hanno avuto la meglio e Giulia De Lellis ha deciso di focalizzare l’attenzione sui tradimenti, le corna in poche parole, una materia che è spesso tabù e che viene vissuta con grande imbarazzo.

Il libro, che uscirà per Mondadori il 17 settembre, Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza! ha un titolo che lascia poco spazio all'immaginazione.

L'ex corteggiatrice celebre per la sua storia d'amore vissuta con Andrea Damante, conosciuto nel programma di Maria De Filippi, nonostante la giovane età vuole mettere a frutto le sue esperienze sentimentali. Come ha spiegato in una nota, non bisogna amare con tutta l’anima chi ama solo a modo suo.

In un video pubblicato sui social, ha voluto aggiungere altri particolari mostrando un gruppo di persone che cerca di disintossicarsi da una dipendenza e la stessa De Lellis che si gira all’improvviso e racconta di aver scoperto di avere le corna in una data ben precisa, il 18 aprile.

I fan e i curiosi dovranno attendere il 17 settembre per saperne di più, per averlo subito e non rischiare di perderlo potete ordinarlo cliccando qui!