Lucca Comics 2019: i fumetti che non potete farvi sfuggire

Il Lucca Comics & Games è l'occasione per indossare i panni dei propri eroi e personaggi preferiti, ma è anche un modo per conoscere le nuove uscite in campo editoriale. In occasione della 53esima edizione dell'evento, la Panini Comics presenta due volumi imperdibili. Il primo arriva direttamente dall'italia, l'altro affonda le sue radici nella cultura giapponese, vediamo i protagonisti.

La nuova serie di Gege Akutami nata sulle pagine di Shonen Jump, storica rivista manga giapponese che ha lanciato opere indimenticabili come Naruto e Bleach, ha come protagonista il giovane Yuji Itadori.

Il ragazzo decide di iscriversi al Club dell’Occulto del suo liceo, non sapendo che un destino di scontri, maledizioni e stregoneria lo sta aspettando. Il giorno in cui trova un misterioso oggetto, il dito dell’antico demone Ryomen Sukuna, niente sarà più come prima. Talismani maledetti, entità demoniache e sanguinosi combattimenti sono gli ingredienti di questo imperdibile manga stregonesco dalle tinte dark.

Il primo di tre volumi di Mercy, la nuova attesa serie della fumettista napoletana Mirka Andolfo, proiettata nell’olimpo del fumetto mondiale dopo l’enorme successo riscosso con ControNatura, la precedente graphic novel, ha come protagonista Lady Nolween Hellaine.

Il fumetto è ambientato negli Stati Uniti, precisamente nello stato di Washington, alla fine dell’Ottocento. Una donna tanto bella e facoltosa quanto misteriosa si trasferisce nella piccola cittadina di Woodsburgh, creando scompiglio tra i suoi abitanti. Nessuno conosce i motivi della sua presenza, ma il suo arrivo non è di certo passato inosservato, soprattutto agli occhi di Lady Swanson, vedova del proprietario della miniera della città ed ex figura di spicco della borghesia locale, che diffida della straniera.

Intanto, le strade e i dintorni di Woodsburgh si tingono di rosso: una misteriosa creatura massacra incauti cittadini facendo scempio dei loro corpi, tanto da indurre le autorità locali a imporre il coprifuoco dopo il tramonto. Che ci sia un legame tra il Diavolo di Woodsburgh e la bella dama dalla pelle d’avorio?

Non vi resta che leggere i fumetti e scoprire le storie che si nascondono all'interno delle pagine.