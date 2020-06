Luce ombrellone giardino: perfetta per illuminare le serate

Trascorrere le serate all’aperto è un modo per godere in pieno del giardino e sfruttare al meglio la parte esterna dell’appartamento.

Se amate organizzare cene o aperitivi in compagnia dei vostri cari, un modo per farlo con l’atmosfera giusta è la lampada da ombrellone.

La luce è progettata con 28 LED e realizzata in materiale ABS. Facile da installare grazie al design senza fili, basterà fissare il morsetto incorporato regolabile su un palo del diametro minimo di 2 cm, massimo di 4,8 cm.

Per rendere l’esperienza piacevole, è possibile scegliere tre modalità d'illuminazione: 4, 24 o 28 luci LED a seconda dell'attività all'aperto. Non dovete fare altro che premere una volta per le 4 luci LED, due volte per 24 LED, oppure tre per 28 luci LED.

Alimentata da 4 batterie AA le 28 luci LED hanno un basso consumo energetico, mentre il tempo di durata dei LED può raggiungere più di 100.000.

Perfetta come luce per ombrellone, è ideale anche per le tende da campeggio o la luce di emergenza temporanea.