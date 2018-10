New Balance celebra l'evento più atteso dai runner

Come ogni anno l'evento più atteso dai corridori è arrivato. Domenica 4 novembre a New York si correrà la maratona più conosciuta e amata dai runner. Gli appassionati della corsa percorreranno 42 chilometri attraverso le strade della Grande Mela, avvolti in un'atmosfera autunnale che caratterizza la città americana e che le regala un fascino che poche altre città al mondo possono vantare.

New Balance per celebrare la maratona ha lanciato una capsule collection pensata per affrontare al meglio i chilometri che separano i corridori dal traguardo. Il pezzo forte della collezione sono le scarpe caratterizzate dalla tecnologia Fuelcell a base di azoto. Il modello con tomaia a calzino è stato progettato per garantire comfort e velocità agli atleti. Il fit snello nella parte centrale del piede e una doppia parte in jacquard nell'avampiede garantisce leggerezza e traspirabilità, caratteristiche che la rendono perfetta sia per gli allenamenti in pista, che in strada. Caratterizzata dall'elegante color nero, è disponibile sia per lui che per lei.

Altro capo importante della capsule collection è la giacca Marathon Windcheater che si ispira al classico design del 1978. Idrorepellente e antivento, il modello è reso contemporaneo dalla fascia riflettente sulla schiena e sul petto, ideale per avere il massimo della visibilità anche di notte, quando l'illuminazione è ridotta. A completare la collezione c'è la t-shirt celebrativa caratterizzata dall'iconica Statua della Libertà.

Sognate di partecipare, ma anche quest'anno non potete essere presenti nella Grande Mela? Niente paura, la New Balance ha pensato anche a voi allestendo una mostra speciale nel suo store in Piazza Gae Aulenti a Milano. Attraverso l'esposizione potrete ripercorrere la corsa più famosa del mondo grazie a immagini e video raccolti nel corso degli anni.