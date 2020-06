Il marsupio sportivo per soddisfare tutte le esigenze dei runner

Gli appassionati di running sono in continua crescita: questo sport piace così tanto perché può essere praticato da corridori più o meno esperti.

Anche se non è importante il livello di preparazione, c’è un accessorio che dovrebbe sempre far compagnia al runner. Il marsupio sportivo è la soluzione ideale per chi vuole avere a portata di mano sia oggetti di uso quotidiano come il portafoglio e lo smartphone sia quelli necessari per la corsa vera e propria come la borraccia.

Il modello è formato da 3 tasche grandi: la principale in cui conservare le chiavi, la tasca in rete per avere al sicuro gli auricolari e la tasca in cui inserire una bottiglietta da 600 ml per dissetarsi. Grazie al filo elastico il collo della bottiglia rimarrà fermo, per non farla cadere.

Il marsupio in nylon impermeabile di qualità è completato da una cintura regolabile adatta ad ogni corporatura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non dovete fare altro che indossarlo durante un viaggio, un’escursione o un’uscita in bici e avere tutto ciò che vi serve a portata di mano.