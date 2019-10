Le maschere di Halloween più spaventose

Mancano pochi giorni ad Halloween e gli appassionati di questa ricorrenza si saranno armati di decorazioni spaventose per rendere inquietante l’interno o l’esterno di casa.

Tra questi ci sono quelli che non rinunciano a fare dolcetto o scherzetto in compagnia dei loro ragazzi con costumi coordinati o ironici.

Se anche voi volete partecipare alla notte più spaventosa dell’anno, ma non siete amanti di costumi o travestimenti, la soluzione per voi è quella di indossare una maschera ispirata a film o libri horror.

Mostri, scheletri o spietati assassini sono i protagonisti assoluti delle maschere. Volete qualche dritta sui modelli must have per Halloween 2019? Ecco le maschere da indossare la notte delle streghe.

Per brillare al buio: maschera con luci a led

Se non volete esagerare con un costume, ma nello stesso tempo non volete passare inosservati, non dovete farvi sfuggire questa maschera. Realizzata in gomma PVC di alta qualità, è sicura e senza odore. La luce priva di radiazioni ultraviolette non causa danni alla pelle e non si surriscalda. L’illuminazione può essere impostata su tre livelli: stabile, a flash lento, flash veloce, e può essere regolata in qualsiasi momento. Il modello alimentato da batterie è completato da un cinturino regolabile per adattarsi ad ogni conformazione della testa.

Pro. Leggera e maneggevole può essere indossata diverse ore consecutive senza alcun fastidio.

Contro. I clienti che l'hanno provata non hanno segnalato aspetti negativi.

Scopri di più su Amazon a 13,98€

Per un tuffo nel passato: maschera medico della peste

Se amate le atmosfere gotiche e del passato, un’idea per essere in pieno stile Halloween senza indossare un costume è la maschera da medico della peste. Il modello in total black è perfetto sia per gli adulti che per i ragazzi dai 6 anni in su grazie al pratico cordino regolabile. Dotata di 14 fori traspiranti disposti in due file sui lati, avrete una visuale impeccabile e senza il rischio di creare una fastidiosa condensa sulle lenti. Realizzata in pelle PU e lenti in resina è resistente, confortevole, ecologica e non tossica.

Pro. Comoda, pratica e priva di odori.

Contro. Il becco tende a non rimanere dritto.

Scopri di più su Amazon a 11,99€

Per essere in pieno stile Halloween: maschera scheletro

Tra i simboli per eccellenza di Halloween, lo scheletro è un must have che non può mancare durante la notte più spaventosa dell'anno. Per calarvi in questa atmosfera la maschera a forma di scheletro è fondamentale. Il modello a led vi permetterà di spiccare nella massa e di non passare inosservati. La luce permette di avere un aspetto terrificante, basta indossare una felpa con il cappuccio e il gioco è fatto. La maschera con la scatolina alimentata con quattro batterie, può essere comodamente infilata nella tasca del jeans, del giubbino o agganciata alla cintura dei pantaloni e avere il minimo ingombro. Il meccanismo vi permetterà di scegliere quattro modalità di illuminazione: off, costante acceso, sfarfallio lento, sfarfallio veloce. Realizzata in materiale resistente non ha nessun odore e la luce non dà fastidio agli occhi.

Pro. Il meccanismo è facile da utilizzare.

Contro. I clienti non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon a 15,99€

Per gli amanti delle serie tv: maschera casa di carta

La serie spagnola che ha come protagonista un ragazzo che recluta persone, che non hanno nulla da perdere, per realizzare la più grande rapina della storia, diventa la protagonista della notte di Halloween. Per i fan che vogliono travestirsi come i personaggi preferiti, la maschera è perfetta per completare il loro look. Realizzata in PVC ecologico, resistente, traspirante è anche facile da pulire. Disponibile sia per gli uomini che per le donne, il modello è completato da un cordoncino posteriore che si adatta in base al diametro della testa. La maschera confortevole grazie alle aperture, per gli occhi e la bocca, offre abbastanza spazio per camminare liberamente e per respirare.

Pro. La maschera si adatta bene al viso.

Contro. E' realizzata in plastica e non in gomma

Scopri di più su Amazon a 14,99€

Per chi vuole una travestimento spaventoso: maschera pagliaccio

Per avere una sensazione piacevole sul volto e un effetto super naturale, questa maschera in lattice è perfetta per spaventare i vostri amici ad Halloween. Il modello comodo e traspirante, è realizzato in un materiale che si adatta facilmente al volto ed è estremamente ecologico e non tossico. La maschera completata da capelli finti, raffigura un terrificante pagliaccio con un ghigno malefico. Basta indossare un jeans ed una maglietta e in un attimo sarete pronti per la notte delle streghe.

Pro. La maschera è ben fatta.

Contro. In alcuni casi può risultare troppo grande.

Scopri di più su Amazon a 17,99€

Per chi vuole un aspetto raccapricciante: maschera da mostro

A volte per entrare nel mood di Halloween non servono travestimenti curati e ricercati, basta il classico abbigliamento e una maschera che faccia la differenza. Questo modello da mostro è pensata per chi vuole spaventare con un semplice accessorio. Il faccione è caratterizzato da radi capelli biondi a contornare un aspetto raccapricciante. Realizzata in lattice, sicuro e resistente, è molto leggera e non crea fastidi alla pelle. Facile da indossare e da togliere può essere lavata a mano e averla sempre pulita.

Pro. Maschera molto realistica.

Contro. Il materiale tende a far sudare.

Scopri di più su Amazon a 15,99€