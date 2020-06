Materassino beer pong per divertirsi con gli amici in piscina

Con il caldo e il sole trascorrere una giornata in piscina è irrinunciabile, poi se si è in compagnia diventa tutto più allegro. Rilassarsi al sole o farsi una bella nuotata, possono essere affiancati da giochi e attività divertenti e tra queste non può mancare il beer pong gonfiabile.

Il materassino lungo 1,80 m include 10 portabicchieri a formare un triangolo sui lati corti e 4 sui lati più lunghi, quest'ultimi sono pensati per chiacchierare con gli amici durante le partite di beer pong.

Il gonfiabile può essere utilizzato anche come materassino per prendere il sole e rilassati in piscina.

Completato da 3 palline, si può gonfiare velocemente ed iniziare subito a giocare.