Il materassino mare per le donne incinte

Spesso le donne incinte durante il periodo estivo o le vacanze al mare sono costrette a godere dei benefici del sole o dell'acqua solo a metà. Oltre a dover stare lontane dalla spiaggia durante le ore più calde, i comuni accessori non sono in grado di assicurare alle future mamme la gioia di godere dell'acqua e dei benefici che questa apporta sia a lei che al bambino.

Grazie a Gina Green i tempi in cui le future mamme erano costrette a rimanere a riva sono lontani. La fondatrice dell'azienda BellyFlopz e madre di tre bambini ha inventato un materassino pensato appositamente per le donne incinte. Il gonfiabile a differenza dei comuni accessori da mare ha un buco al centro dove poter poggiare comodamente il pancione.

L'apertura a forma di uovo fa si che la pancia non venga fastidiosamente compressa evitando anche le irritazioni da sfregamento nel momento in cui il pancione entra in contatto con il pvc. Il materassino dotato di maniglie laterali garantisce libertà di movimento e stabilità durante ogni movimento.

Il gonfiabile è completato da una piccola rientranza nella parte superiore ideale per sistemare comodamente il seno che nei mesi della gravidanza tende a crescere. Il materiale resistente e i colori allegri e divertenti fanno del materassino la scelta ideale per tutte le future mamme che vogliono godersi le vacanze e la gravidanza in totale relax.

Se il materassino vi ha conquistato e vi immaginate comodamente stese sotto il sole con una bibita in mano, potete trovare l'accessorio mare direttamente sul sito BellyFlopz