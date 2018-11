L'ex First Lady Michelle Obama si racconta in un libro intimo e profondo

Per 8 anni ha sostenuto il marito Barak restandogli accanto ad ogni passo, senza perdere di vista le sue battaglie per i diritti civili. Facendo leva sul ruolo di First Lady, di uno degli stati più potenti al mondo, ha lottato per far conoscere le esigenze dei cittadini in continuo equilibrio tra carriera pubblica e vita privata senza abbandonare il ruolo di moglie e madre.

Abbandonata la Casa Bianca, Michelle Obama ha deciso di raccontare la sua vita, la sua esperienze e gli ultimi 8 anni della sua vita in un libro intitolato "Becoming. La mia storia" edito da Garzanti. L'autobiografia tradotta in 24 lingue, non si limita a raccontare l'esperienza alla Casa Bianca accanto al primo presidente afroamericano, o la sua carriera da avvocato, sempre in prima fila per affermare e difendere i diritti civili. Il libro ricrea l'atmosfera e l'eredità che gli Obama hanno voluto lasciare agli americani. Michelle e il marito, per la prima volta hanno accolto gli americani, e il resto del mondo, nella Casa Bianca, portando avanti un'opera di sensibilizzazione sulla giusta alimentazione e sulla necessità di fare esercizio fisico dando lei stessa il buon esempio.

La dedizione al ruolo di First Lady in prima fila, non le ha mai fatto perdere di vista il ruolo di moglie portando avanti i suoi progetti in maniera discreta senza offuscare la figura del marito, e di madre, crescendo due figlie con i piedi per terra nonostante fossero costantemente sotto l'occhio dei media.

Molta della determinazione e dell'eleganza che l'hanno resa una tra le donne più amate, deriva indubbiamente dalla sua infanzia nel South Side di Chicago e dalle sue esperienze durante il periodo universitario e come avvocato alle prime armi. Con onestà e vivacità, racconta i trionfi e le delusioni, sia pubbliche che private, che l'hanno portata a diventare la donna che tutti ammirano.

Che ne pensate del libro di Michelle Obama. Lavoro, passione, successo e famiglia, c'è tutto nell'autobiografia di Michelle Obama, un regalo di Natale perfetto per ispirare le persone che ci circondano.