Le migliori crocchette per cani adatte ad ogni esigenza

Scegliere l'alimentazione giusta per il nostro cane è importantissimo: da questa, infatti, dipendono sia lo stato di salute generale che quello di pelo, orecchie e bocca. Ovviamente tutti noi desideriamo il meglio per i nostri amici pelosi ma, al giorno d'oggi, non è assolutamente facile riuscire a destreggiarsi tra le migliaia di tipologie di mangime che possiamo trovare sia nei negozi per animali che on line. Per quanto riguarda le crocchette (o cibo secco), è quindi importante saper individuare la tipologia migliore per il nostro cane, senza farci trarre in inganno da pubblicità o packaging accattivanti.

Innanzitutto, per capire se una crocchetta è di buona qualità, bisogna partire dalla lista ingredienti: questi, esattamente come per i prodotti destinati all'alimentazione umana, sono indicati in ordine decrescente, così che il primo elemento indicato è quello più abbondante. Nelle crocchette per cani di qualità, quindi, il primo alimento è sicuramente rappresentato da una proteina (di carne o pesce). Inoltre, è importante prediligere crocchette in cui le proteine provengano da carne o pesce disidratati o freschi: infatti, la dicitura "farina di carne (o pesce)" così come "derivati della carne (o del pesce)" implica molto frequentemente l'utilizzo di parti di scarto. Capito come funziona la lista degli ingredienti, arriva il momento di passare all'etichetta nutrizionale; in quest'ultima le voci più importanti di cui tenere conto sono le proteine e i grassi, seguiti da ceneri e carboidrati. Le proteine sono il componente più importante per un cane, e, in un mangime di qualità, il loro valore non dovrebbe mai essere minore del 25%. Tendenzialmente comunque, più proteine ci sono e più il mangime è di qualità. Nel cane, i grassi hanno funzione energetica e devono essere circa il 15%, mentre le ceneri avranno un valore di circa 8-9%. Infine, a prescindere dal brand, le crocchette migliori sul mercato risultano spesso essere quelli grain free, ovvero senza cereali (come mais, riso, orzo, frumento) e che sfruttano come fonte di carboidrati le patate o la zucca, a patto che rispettino le percentuali sopra indicate.

Vediamo ora 5 diverse tipologie di crocchette per cani, ognuna per un'esigenza specifica e tutte di ottima qualità. Ricordiamo che tutte le seguenti crocchette sono disponibili per diverse taglie ed età.

Le crocchette marcate Edgard & Cooper si caratterizzano per la loro ricetta priva di cereali e con tanta carne di agnello nutrito unicamente con erba al pascolo, ricca di proteine di alta qualità e amminoacidi essenziali. Arricchito anche da frutta e verdura (come mele, carote, barbabietole e mirtilli) e da un nutriente mix di erbe aromatiche (tra cui camomilla, fiori di calendula, finocchio e cumino), "Irresistible" è un prodotto ipoallergenico, perfetto per cani dallo stomaco sensibile, e contiene prebiotici, che favoriscono la salute dell'intestino.

Costituenti analitici: proteina grezza 25%, oli e grassi grezzi 15%, fibra grezza 2,5%, ceneri grezze 7,3%, omega-6 1,7%, omega-3 0,6%, calcio 1,0%, fosforo 0,70%.

Composizione: agnello fresco 41%, patate, piselli, proteina di piselli, semi di lino, sughetto di agnello, olio di girasole, minerali, proteina di patate, olio di pesce, mannanoligosaccaridi, fruttoligosaccaridi, carote 0,04%, mele 0,04%, pere 0,04%, broccoli 0,04%, banana 0,04%, cavolo riccio 0,04%, spinaci 0,04%, barbabietola 0,04%, mirtilli 0,04%, fiori di calendula, ortica, foglie di rovo, finocchio, cumino dei prati, camomilla, melissa.

Le crocchette Finest al pesce bianco oceanico di Fish4Dogs sono un alimento secco completo per cani adulti di media e grande taglia. La loro formula esclusiva, completamente priva di cereali, permette l'apporto di nutrienti necessari al nostro cane, favorendo il benessere generale del suo organismo. L'ingrediente principale è il pesce, presente per oltre il 55%, facile da digerire ed ideale per la salute di pelle, pelo e articolazioni, cosa che rende queste crocchette perfette per i cani con allergie e intolleranze alimentari, con difficoltà digestive e per i cani anziani.

Componenti analitici: proteine grezze 27%, grassi grezzi 12%, ceneri grezze 7,5%, fibre grezze 2,5%, Omega-3 1,8%.

Composizione: pesce bianco oceanico 55%, patate 23%, farina di piselli 21%, farina di salmone 12%, olio di salmone 8.7%, polpa di barbabietola, lievito di birra, olio di girasole, minerali.

Weight Loss al coniglio e riso di Brit Care è un alimento secco completo ipoallergenico specifico per cani con problemi di sovrappeso. La sua formula a base di ingredienti che uniscono una spiccata digeribilità ad un potere nutritivo molto intenso, combina la carne di coniglio, nutriente, poco calorica e che favorisce il mantenimento della massa magra, con il riso, fonte di carboidrati leggera, ottimamente tollerata e che ne potenzia le proprietà energetiche. Inoltre, queste crocchette sono arricchite con glucosamina e solfato di condroitina, due principi attivi molto efficaci nella protezione e nel rinforzo delle articolazioni, polpa di barbabietola e fermenti prebiotici FOS e MOS (fruttoligosaccaridi e mannanoligosaccaridi), che agevolano il transito intestinale e aiutano l'organismo del tuo cane ad assimilare meglio le sostanze nutritive.

Componenti analitici: proteina grezza 27%, tenore in materia grassa 10%, umidità 10%, ceneri grezze 5,5%, fibra grezza 9,0%, calcio 1,4%, fosforo 1,1%.

Composizione: coniglio disidratato(36%), riso (35%), mele essiccate, polpa di barbabietola essiccata, cellulosa in polvere, grasso di pollo (conservato con tocoferoli), lievito di birra, aromi naturali, olio di salmone (1%), gusci di crostacei idrolizzati (fonte di glucosamina, 320 mg/kg), estratto di cartilagine (fonte di condroitina, 190 mg/kg), mannanoligosaccaridi (180 mg/kg), erbe e frutta (rosmarino, chiodi di garofano, agrumi, curcuma, 180 mg/kg), fruttoligosaccaridi (120 mg/kg), yucca schidigera (120 mg/kg), inulina (110 mg/kg), semi di cardo mariano (90 mg/kg).

Specificatamente realizzate per cani maturi, dagli 8 anni in su, queste crocchette sono un alimento secco nutrizionalmente completo e bilanciato, realizzato con carne di tacchino, salmone scozzese e trota. Nutriente e ricca di integratori per le articolazioni, la formula di queste crocchette 100% biologiche è a basso contenuto di grassi e a base di ingredienti naturali, freschi e di altissima qualità, tra i quali vegetali, frutta ed erbe (come rosa canina, petali di calendula, cardo mariano), cosa che le rende ideali anche per i cani anziani dalla digestione sensibile o che soffrono di intolleranze alimentari. Inoltre, le crocchette di Lily's Kitchen sono artigianali e completamente prive di glutine, additivi artificiali e OGM, coloranti, conservanti chimici, pesticidi o altri prodotti chimici nocivi, sono cruelty free e utilizzano ingredienti Human Grade, ovvero per uso umano, per raggiungere alti valori nutrizionali e di qualità.

Componenti analitici: Proteina grezza 25,0%, Grassi e olio 9%, Fibre Crude 3,5%, Ceneri grezze 7%, Omega-6 2%, Omega-3 3%, Calcio 1,19%, Fosforo 1,02%.

Composizione: oltre il 40% di carne fresca: Salmone & Trota (26%) Tacchino (18%), Miglio, patate, lenticchie, piselli, uova in polvere, lieviti alimentari, proteine dei piselli, grasso di Tacchino, olio di salmone, brodo di tacchino, vitamine e minerali, Erbe botaniche (erba medica, Solidago, Aparine, radice di Tarassaco, ortiche, semi di sedano, Rosa Canina, petali di calendula, radice di bardana, cardo mariano, radice di cicoria), proteine della patata, semi di lino, Psillio, cozza verde, olio di alghe, curcuma, Boswellia, Zenzero, Gingko Biloba, Glucosamina (1.420 mg / kg), Metilsulfonilmetano (1.420 mg / kg), Condroitin Solfato (1.000 mg / kg), Synergen ™ (ricavato da enzimi prodotti dall' Aspergillus niger).

I cani che fanno una vita molto attiva o che svolgono intensa attività fisica, necessitano di una dieta ricca e varia a base di ingredienti animali freschi, proteine e grassi per aumentare forza e resistenza. Le crocchette Sport & Agility di Acana contengono il 75% di ingredienti animali, compresi pollo allevato a terra, uova deposte in nido e platessa del pacifico dall’isola di Vancouver. Prive di carboidrati ad assorbimento rapido, come quelli presenti nel riso, nella tapioca o nelle patate, queste crocchette contengono anche frutta e verdura a basso indice glicemico, fra cui zucche e zucche popone fresche e sono completamente prive di concentrati proteici vegetali. Inoltre, sono realizzate con 1/3 di alimenti freschi e 2/3 disidratati e contengono 3 varietà di ingredienti animali che comprendono carne, organi e cartilagine per apportare al tuo cane i nutrienti necessari in modo naturale e completo.

Componenti analitici: Proteina grezza (min.) 35 %, Oli e grassi grezzi (min.) 22 %, Ceneri grezze (max.) 8 %, Fibra grezza (max.) 5 %, Gluosamina (min.) 1400 mg/kg, Condroitinsolfato (min.) 1000 mg/kg, Acido Linoleico (min.) 2.5 %, Carboidrati (NFE) 18 %.

Composizione: Carne di pollo fresca (16 %), pollo disidratato (16 %), tacchino disidratato (14 %), lenticchie rosse, grasso di pollo (7 %), piselli interi (5 %), interiora di pollo fresche (fegato, cuore, rene) (4 %), aringa disidratata (4 %), olio di aringa (4 %), uova intere fresche (4 %), platessa ferruginea intera fresca (4 %), erba medica essiccata al sole, fave, lenticchie verdi, piselli gialli interi, cartilagine di pollo fresca (2 %), alga bruna kelp disidratata, zucca intera fresca, zucca popone intera fresca, pastinaca intera fresca, cavolo riccio fresco, spinaci freschi, senape indiana fresca, cime di rapa fresche, carote intere fresche, mele Red Delicious fresche, pere Bartlett fresche, fegato di pollo liofilizzato, fegato di tacchino liofilizzato, mirtilli rossi interi freschi, mirtilli interi freschi, radice di cicoria, curcuma, cardo mariano, radice di bardana, lavanda, radice di altea, bacche di rosa.Additivi: zinco, Vitamina E (Conservante)*Contiene tocoferoli misti (un estratto ricco di tocoferolo di origine naturale – Vitamina E e olio di rosmarino. Contiene anche il probiotico Enterococcus faecium.

