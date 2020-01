Le migliori crocchette per gatti adatte ad ogni esigenza

Dopo aver visto le migliori crocchette per cani, passiamo ora alla scelta del cibo secco per i nostri gatti. Infatti, come per i cani, anche per i piccoli felini è fondamentale scegliere l'alimentazione giusta, dalla quale dipendono sia lo stato di salute generale che quello di pelo, orecchie e bocca. In questa guida ci occuperemo unicamente di crocchette; il cibo umido, infatti, è importante tanto quanto quello secco, sopratutto per i gatti sterilizzati, ma ha parametri diversi per quanto riguarda ingredienti e tabella nutrizionale.

Iniziamo quindi a capire come poter individuare la tipologia di crocchette migliore per il nostro gatto. Innanzitutto, per capire se una crocchetta è di buona qualità, anche in questo caso bisogna partire dalla lista ingredienti. Gli elementi da tenere in considerazione sono:

l'ordine degli ingredienti, che sono sempre indicati in ordine decrescente, dal più al meno presente

la quantità di proteine, fondamentali per la salute del gatto e che, di conseguenza, devono sempre essere al primo posto

la somma complessiva degli ingredienti; ad esempio, se nella lista troviamo la dicitura "carne, riso, mais...", anche se la carne è al primo posto sommando riso + mais probabilmente i cereali supereranno la carne in quantità.

Inoltre, è importante tenere in conto che

nelle crocchette per gatti , la carne è uno degli elementi in assoluto più importanti ed è essenziale nella dieta del gatto per la presenza di proteine particolarmente digeribili,

è sempre meglio optare per crocchette grain free, ovvero senza cereali,

, ovvero , le migliori tipologie di carne (ma anche di pesce) che si possono trovare all’interno di un mangime secco sono quelle fresche o disidratate.

Il controllo della tabella nutrizionale, poi, è altrettanto importante rispetto alla lista degli ingredienti. Innanzitutto, dobbiamo considerare la percentuale delle proteine gregge (ovvero sia quelle digeribili che quelle non digeribili): le dosi minime consigliate come fabbisogno nutrizionale sono del 25-30% per un gatto adulto, che salgono ancora per un gattino svezzato. Un mangime è considerato di qualità se ha proteine pari o superiori a questi valori. Il valore dei grassi grezzi, o degli oli grezzi, è quello che indica la percentuale di grassi all’interno delle crocchette per gatti: per un gatto che vive in casa l'ideale è tra il 15% e il 20% di grassi, mentre per un gatto obeso non si deve superare il 10%. Infine, le fibre grezze sono un ingrediente essenziale perché, anche se non vengono digerite, stimolano il movimento intestinale impedendo che il gatto diventi stitico. Nei croccantini, la percentuale ideale di fibra grezza va dal 2,5% al 5%.

Vediamo ora 5 diverse tipologie di crocchette per gatti in vendita su Amazon.it, ognuna per un'esigenza specifica e tutte di ottima qualità.

Con l'85% di ingredienti animali, il 40% di proteine e solo il 16% di carboidrati a basso indice glicemico, le crocchette Orijen sono indubbiamente un prodotto di altissima qualità, capaci di fornire ai gatti di tutte le razze e in ogni fase di vita i nutrienti necessari per soddisfare le loro esigenze. Biologicamente approvate e realizzate con ingredienti animali freschi, crudi e disidratati, le crocchette Orijen costituiscono una fonte ricca e concentrata di proteine, grazie alla presenza di pollo e tacchino da allevamento a terra, pesce selvaggio e uova deposte in nido, oltre al 15% di frutta, verdura ed erbe. Inoltre, sono prive di cereali e risultano particolarmente appetibili anche per il palato dei gatti più esigenti, grazie alla presenza del fegato liofilizzato.

N&D grain free al pollo e melograno di Farmina è un cibo secco di ottima qualità che soddisfa le naturali esigenze nutrizionali del gatto, offrendo un pasto idoneo e bilanciato, e specificatamente ideato per mantenere il peso forma e stimolare il metabolismo dei gatti sterilizzati. Dalla formula priva di cereali e scientificamente studiata per essere in linea con la natura carnivora del gatto, queste crocchette hanno un'alta percentuale di proteine e si caratterizzano per la presenza di estratti ricchi in tocoferoli, antiossidanti naturali che consentono la conservazione del prodotto, e per l'esclusivo sistema di inclusione a “freddo” delle vitamine, che le protegge dagli stress termici che potrebbero ridurne l’efficacia nel tempo.

Formulate senza cereali e glutine, le crocchette di Stuzzy al salmone si caratterizzano per essere monoproteiche, grazie alla presenza di un’unica fonte di proteine animali, e monoglucidiche (con un’unica fonte di carboidrati): per questo motivo sono particolarmente indicate per i gatti affetti da intolleranze alimentari o allergie. Ricche di proteine ad alto valore biologico e facilmente digeribili, sono realizzate con ingredienti naturali e poche, semplici e genuine materie prime, e sono arricchite da condroitina e glucosamina solfato, per il benessere delle articolazioni. Oltre ad essere un prodotto di ottima qualità, le crocchette di Stuzzy sono cruelty free e sono prive di ormoni, antibiotici, coloranti o conservanti aggiunti.



Quello di Brit Care è un alimento superpremium specificatamente ideato per i gattini da 1 ai 12 mesi di età. Realizzate con proteine facilmente digeribili e di alta qualità, per un corretto sviluppo della muscolatura, con acidi grassi DHA e EPA, che sostengono un sano sviluppo del sistema nervoso, e con Vitamina C e probiotici, che formano la difesa naturale dell’organismo e contribuiscono a proteggere il gatto dagli indebolimenti e dalle malattie, le crocchette di Brit Care sono ideali per far si che il nostro gattino cresca sano e forte.

Create appositamente per i gatti "maturi", le crocchette Marvellously di Lily's Kitchen sono un prodotto naturale e di qualità, ricco di tutte le sostanze nutritive di cui i gatti anziani hanno bisogno per rimanere felicemente in salute. Dalla ricetta a base di pesce ed erbe e priva di cereali e farine animali, queste crocchette sono realizzate con il 70% di pesce (60% pesce bianco, 5% trota, 5% salmone), per una nutrizione completa e leggera, un mix di vitamine tra cui glucosamina e condroitina, per dare supporto alle articolazioni, minerali chelati e una combinazione di acidi grassi omega 3 e 6, che aiutano a massimizzare l'assorbimento di principi nutritivi, e prebiotici, che aiutano a mantenere un intestino sano. Inoltre, sono arricchite da erbe botaniche come mirtillo nero, anice e gingko biloba per la salute e il benessere generale del gatto, e sono prive di derivati, conservanti e riempitivi.

