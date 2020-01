Sex Toys, i giocattoli erotici che piacciono alla coppia

Oggi gli oggetti del piacere sono considerati un mercato in costante crescita, questo perchè con l'incremento degli acquisti online si è superato l'imbarazzo di entrare a fare acquisti in un sexy shop.

Ma cosa è un sex toys? E' un giocattolo sessuale, in altre parole, un oggetto destinato all’uso durante le pratiche sessuali per intensificare il piacere erotico e favorire una sessualità più libera e divertente

1. IL PIU' VENDUTO: LELO LUNA Beads Noir - Raffinate Palline Vaginali per il piacere

La versione più sexy delle palline cinesi, vibrando in risposta ai movimenti, le palline LUNA Beads Noir stimolano i muscoli e allenano a provare più piacere. Sono realizzate in plastica ABS e inserite in una struttura di silicone morbido e sicuro per il corpo. In vendita nella elegante versione total black, per giochi ancora più sensuali.

2. Lubrificante intimo per stimolazione sessuale OMG! By Loovara 50ml

Uno dei prodotti più venduti è questo gel stimolante per orgasmi incredibilmente intensi, Il gel lube, è delicato sulla pelle, non provoca bruciore né macchia la biancheria. È vegano, composto da ingredienti naturali ed è stato sviluppato appositamente per le donne. Consiglio: un soffio leggero può migliorare ulteriormente l'effetto refrigerante del lubrificante sessuale per la donna e fornire ulteriori e frizzanti stimoli. Tutti i lubrificanti sesso Loovara sono sviluppati, dermatologicamente testati, prodotti e imbottigliati in Germania. Garantiscono la massima qualità con continui controlli qualitativi.

3.Kit sexy bondage per adulti 11 accessori

Il set è composto da manette, frusta, corda di cotone, tappo per bocca, morsetti per capezzoli, piumaggio, colletto, cinturino incrociato, paraocchi, paletta. Realizzato in pelle di alta qualità e materiale in nylon sicuro e non tossico. Uno dei prodotti più venduti in questa categoria su Amazon, è adatto sia a principianti che a professionisti del settore.

4.La scatola assortita firmata Durex

Intramontabile classico, dalla Durex una scatola di 40 profilattici assortiti, dai diversi gusti, per provare esprienze sempre nuove con il partner. La confezione molto curata e di design, si presta ad essere conservata in modo discreto. All'interno sono presenti 4 pacchetti diversi, con altrettanti gusti e particolartità: la scatolina con profilattici "Contatto Comfort" per favorire il contatto tra la coppia, quella Defensor per un comfort elevato, i Pleasuremax per un’elevata stimolazione e infine 10 Stimolanti con nervature per amplificare le sensazioni.

Palline cinesi, ovetto vibrante wireless, gel stimolante: è il momento di liberare la fantasia e scoprire i migliori prodotti in vendita su Amazon.