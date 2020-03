Mina: in uscita il libro per festeggiare la cantante più amata

La regina della musica italiana lo scorso 25 marzo ha raggiunto il traguardo degli 80 anni. Mina Anna Maria Mazzini, è l'artista che di più tutti ha influenzato la storia della nostra canzone. Per celebrarla al meglio è in uscita un libro che ripercorre le principali tappe della sua carriera mettendo in evidenza il suo anticonformismo e i suoi innumerevoli volti. Il volume intitolato Mina sarà disponibile dal 14 aprile.

Non solo parole: questo libro appassionerà i fan della cantante e non solo con tante immagini, fotografie, disegni, per far capire meglio cosa è sta davvero questa grande artista. All'interno potrete trovare foto d'autore e quelle rubate, interviste d'epoca di grandi firme del giornalismo italiano come Bocca, Clerici, Fallaci.

Il volume è curato nei minimi dettagli anche dal punto di vista grafico, per ricalcare la figura caleidoscopica, il mondo e le passioni di Mina.

Se non volete perdervi questo volume, non dovete fare altro che preordinarlo.