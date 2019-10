Mini cyclette, per allenarsi e rimanere in forma comodamente seduti alla scrivania

Le vacanze sono finite da un po' e il ritorno in ufficio o dietro i banchi di scuola ci costringe ad una vita sedentaria. Se abbiamo voglia di fare sport, correre o fare una bella passeggiata, ma non abbiamo tempo a disposizione, possiamo rimanere in forma comodamente seduti alla scrivania. Come? Con la Mini Cyclette.

L'attività fisica è importante perchè aiuta ad essere più attenti o ad essere più creativi, con questa mini bike saremo tonici e reattivi mentre lavoriamo in ufficio o prepariamo un esame.

Piccola e compatta, la Mini Cyclette è facile da trasportare da una stanza all'altra e può essere utilizzata mentre si guarda la televisione, si gioca al telefono o si legge un libro.

La mini bike, infatti, stimola gli stessi muscoli che si mettono in moto dopo una bella corsa in bicicletta, attivando la funzione cardiovascolare e la circolazione sanguigna.

Dotato di uno schermo con display ci mostra il tempo, le distanze, il numero di giri, le calorie e il numero di giri accumulati in pochi giorni per avere tutto sotto controllo.

In pochi e semplici gesti potete regolare il livello di velocità e l'intensità degli allenamenti. I pedali e le cinghie antiscivolo tengono saldamente i piedi in posizione per evitare di scivolare.

Perfetta anche per le braccia, la Mini Cyclette è l'accessorio da avere assolutamente in ufficio.