La mini lavatrice da borsa per abiti puliti in ogni momento della giornata

Indossare abiti puliti e in ordine è un biglietto da visita sul posto di lavoro o all'università. A volte può succedere che maldestramente ci macchiamo, non abbiamo con noi il cambio o non possiamo tornare a casa e scegliere un nuovo outfit.

In questi casi vorremmo tanto avere con noi una lavatrice, anche mini, per rimediare al disastro. In effetti un'alternativa esiste, ed è la lavatrice da borsa.

Il piccolo apparecchio grazie agli ultrasuoni riesce a diffondere i nano ioni nell'acqua che rimuovono lo sporco in profondità. La densità dell'acqua ridotta attiva il processo di pulizia automatico.

Basta mettere il capo sporco all'interno di una bacinella e in pochi minuti avremo la camicetta o la maglia preferita come nuove. La mini lavatrice non solo riesce a rimuovere le macchie più resistenti, ma è perfetta se vogliamo pulire frutta, verdura o accessori come gioielli e occhiali.

Facile da usare, non solo ci viene in soccorso nel momento del bisogno, ma permette di ottenere un notevole risparmio economico sia per quanto riguarda l'acqua che l'elettricità.

Non resta che mettere la lavatrice portatile in borsa e affrontare ogni giornata con un outfit impeccabile.