Con lo studio di design Nine i Lego arrivano sui mobili

Alzi la mano chi almeno una volta nella vita non ha giocato con i Lego. Molte generazioni sono cresciute progettando e immaginando costruzioni con gli iconici mattoncini. Anche se ormai adulti, alcuni ancora sognano di abitare in una casa fatta interamente di Lego. Grazie a Paolo Emilio Bellisario, Matteo Di Sora ed Emilia Caffo, fondatori di Nine, studio che si occupa di architettura d’interni con sede a Frosinone, il sogno può diventare realtà.



I giovani designer appassionati di mattoncini, hanno progettato Stüda una linea d’arredi ispirata ai Lego. La linea si basa su arredi modulari compatibili con i blocchi Lego e con la maggior parte dei mattoncini disponibili sul mercato. Grazie agli stud (mattoncini) i genitori con i propri piccoli possono dare vita ad arredi come cassapanche, scarpiere con forme e colori sempre diversi. Con questi arredi impossibile non dare libero sfogo alla fantasia o avere arredi sempre nuovi.