Il grande ritorno del monopattino: i modelli adatti per ogni età e gusto

Leggeri, pratici e maneggevoli, i monopattini sono tornati di moda ultimamente dopo un periodo in cui erano finiti nel dimenticatoio. Possono essere di vario tipo: elettrici, a spinta, pieghevoli i modelli in circolazione sono tanti e tutti divertenti.

I monopattini sono la soluzione per chi vuol mantenersi in forma ed evitare il traffico della città con un mezzo alternativo, sempre più persone li usano per andare al lavoro.

Non bisogna dimenticare che sono nati come gioco per i più piccoli, pronti a sfidarsi in gare di velocità e resistenza con i loro amichetti.

Se siete alla ricerca del modello giusto per voi o i vostri figli, vi presentiamo i monopattini in grado di soddisfare ogni esigenza sia dal punto di vista dell'estetica che dell'efficenza.

L'estate è il periodo dell'anno in cui si organizzano le vacanze. Se amiamo i viaggi itineranti o il campeggio per spostarci comodamente, possiamo farci aiutare dal monopattino. Leggero e comodo da trasportare può essere messo in valigia e accompagnarci in giro tra le città europee o per affrontare piccoli spostamenti tra un'area e l'altra del campeggio. Scorrevole anche su terreni leggermente sconnessi, è perfetto in zone pianeggianti o in discesa. Il modello grazie al diametro di rotolo di 205 mm, è ancora più veloce e più agile. Lo scooter realizzato in alluminio, ha una capacità di carico che arriva fino a 100 kg. Il modello pratico e sicuro è dotato di un freno di attrito della ruota posteriore per evitare spiacevoli incidenti. Il manubrio regolabile in altezza è bloccato con una chiusura a scatto. Perfetto per i bambini o gli adulti, il modello è arricchito da un pratico meccanismo di piegatura, per portarlo sempre con sè e ridurre al minimo l'ingombro. Disponibile in diversi colori, non resta che scegliere quello più vicino ai nostri gusti e spostarci comodamente in città.

Pro. Leggero e maneggevole è ideale spostarsi da un luogo all'altro della città.

Contro. La pedana risulta un pò piccola.

Nato come gioco per i bambini, il monopattino non solo ha conquistato gli adulti, ma si è confermato come il mezzo di trasporto preferito dai più piccoli, pronti a giocare e a sfidarsi con i loro amichetti. Per garantire il massimo della sicurezza il modello è formato da tre ruote, fondamentali per garantire stabilità. Semplice dal design accattivante è caratterizzato da ruote che si accendono automaticamente quando si rotola, senza la necessità di caricarlo o di usare le batterie. Oltre ad essere una soluzione divertente, le ruote sono perfette per assicurare la visibilità anche di sera. Il modello sicuro e affidabile ha il freno dalla ruota posteriore indipendente, per aumentare la risposta alla frenata ed evitare situazioni impreviste. Il manubrio realizzato in gomma morbida ecologica è soffice e non danneggia la pelle dei bambini. Perfetto per andare a scuola o trascorrere una giornata al parco, può essere piegato facilmente grazie alle doppie fibbie di sicurezza.

Pro. Bello e colorato è perfetto per i piccoli che si divertiranno con le ruote luminose.

Contro. Bisogna prestare attenzione alle viti.

Il traffico della città a volte può essere impossibile. Per arrivare in orario in ufficio o agli appuntamenti di lavoro, una soluzione è quella di usare il monopattino. Il modello con ruote XXL, assicura stabilità e sicurezza mentre si va veloci in giro per la città. Il manubrio regolabile in altezza, è pensato per le persone alte che possono usarlo al posto della bicicletta e avere un'esperienza di guida comoda e sicura. Le ruote High Rebound da 200 mm e la pedana extra grande è fornita di griptape antiscivolo per raggiungere alte velocità senza alcun rischio. Le maniglie imbottite e il freno ad attrito sulla ruota posteriore assicurano il massimo della stabilità su ogni tipo si terreno. Il modello grazie al pratico meccanismo di chiusura si piega su sè stesso per conservarlo e averlo sempre a disposizione per ogni necessità.

Pro. Le ruote e la pedana extra large assicurano stabilità.

Contro. Il sistema di chiusura è da migliorare.

Design accattivante e struttura stabile sono i tratti caratteristici di questo monopattino. Realizzato con un manubrio in gomma morbida e il tubo in lega di alluminio, il modello è resistente e pratico. La tavola ampia e robusta può sorreggere fino a 60 kg. Ideale per i bambini, il manubrio regolabile in altezza e antiscivolo si adatta perfettamente ad ogni conformazione e fisico, per accompagnare i ragazzi durante il periodo della crescita. Facile da sterzare, lo scooter si gira nella direzione in cui si inclina e si applica la pressione. Il movimento inclinato e la funzione del freno posteriore rendono molto sicuro mantenere l'equilibrio e adatto per sterzare attorno agli angoli. Le rote antiscivolo sono sicure e silenziose, in grado di adattarsi ad ogni pavimentazione, dall'asfalto, al cemento fino all'erba. La marcia in più? Le ruote luminose divertenti e colorate sono un elemento di sicurezza in più per far giocare i bambini liberamente la sera.

Per chi ama la comodità, ma vuole la libertà di muoversi liberamente o di giocare all'aperto con i propri amichetti, questo modello è la scelta ideale. Il monopattino elettrico arriva fino a 80 minuti di uso continuato, con il doppio dell potenza. Il motore innovativo offre una maggiore efficienza, evitando l'obbligo della manutenzione. Dotato di un acceleratore a pulsante, basta un piccolo gesto e possiamo raggiungere la velocità desiderata in totale sicurezza grazie al freno anteriore manuale. Per aumentare l'efficienza, il telaio in acciaio leggero e maneggevole, associato al motore a coppia è aiutato da una ruota anteriore in uretano. Disponibile in verde o rosa, il monopattino è perfetto sia per lui che per lei. Una volta arrivati a destinazione basta azionare il cavalletto retraibile.

Pro. Bello e di design è ideale per muoversi e giocare liberamente.

Contro. Il manubrio non è pieghevole e ha un solo pulsante d'accensione che non permette di regolare la velocità.

I bambini amano giocare all'aperto e sfidare i loro amichetti, per rendere l'atmosfera ancora più divertente, questo monopattino è la scelta ideale. Il modello per bambini è arricchito dalla riproduzione di musica, accompagnata da un divertente gioco di luci colorate con vapore acqueo. Facile da usare, è dotato di due pulsanti, uno per accenderlo o spegnerlo, l'altro per controllare la musica e i giochi di luce. Una volta regolate le diverse altezze, possiamo spostare il manubrio a destra e a sinistra per eseguire meglio le curve in modo da avere più controllo su di esso. Il modello molto sicuro ha 2 sistemi di bloccaggio, uno in modo che il manubrio non può essere abbassato e un altro per impedire al bambino di piegarlo senza la supervisione di un adulto per assicurare il buon funzionamento e la sicurezza dei piccoli. Dotato di batteria ricaricabile può essere collegato a qualsiasi dispositivo usb ed è pronto per essere guidato.

